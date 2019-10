Obrabował bank, żeby zapłacić za ślub. Narzeczona kazała mu się przyznać

Heath Bumpous z Crockett w Teksasie usłyszał zarzut napadu z bronią w ręku na pracownika banku. Jeszcze tego samego dnia, mężczyzna sam udał się do gmachu sądu i przyznał się do popełnienia przestępstwa. Do wyjawienia prawdy przekonała go narzeczona, z którą miał wziąć ślub następnego dnia. Bumpous tłumaczył, że pieniądze były mu potrzebne do zapłacenia za ceremonię i kupna wymarzonej obrączki.

"Ok. godz. 11:30 obrabowano bank stanowy w Groveton. Sprawca to otyły, biały mężczyzna. W momencie napadu miał na sobie czarną czapkę i czarną koszulkę. Mężczyzna kierował szarym fordem focusem" - poinformował szeryf hrabstwa Trinity w piątek, niecałą godzinę po napadzie. Komunikat wraz ze zdjęciem monitoringu, na którym widać podejrzewanego, opublikowano w mediach społecznościowych.

"Zapytała go, czy obrabował bank"

Zdjęcie na Facebooku zobaczyła narzeczona Heatha Bumpousa, która następnego dnia, w sobotę, miała wziąć z nim ślub. - Wiedziała, że to on. Skontaktowała się z nim i zapytała, czy obrabował bank. Następnie przekazała mu, że jego zdjęcia są na Facebooku, a on musi niezwłocznie przyznać się do przestępstwa - powiedział szeryf Woody Wallace.

Bumpous posłuchał rady przyszłej żony - sam zgłosił się do sądu i przyznał się do napadu na bankiera. Jak tłumaczył, pieniądze były mu potrzebne do opłacenia ceremonii i obrączki, którą wcześniej wybrał.

Szeryf Wallace przekazał, że udało się odzyskać większość skradzionej kwoty - gdy niedoszły mąż uciekał z miejsca zdarzenia, wyrzucił przez okno samochodu zawinięte w ubrania pieniądze i broń, którą sterroryzował kasjera.

Mężczyzna przebywa w areszcie.

