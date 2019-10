Przewrócili słynną skarbonę z krakowskiego rynku. Sami zgłosili się na policję

Wandale przewrócili słynną skarbonkę, stojącą na krakowskim rynku. Do incydentu doszło w niedzielę wczesnym rankiem. Skarbonka, do której wrzucane są datki przeznaczone na remont zabytków, wróciła już na swoje miejsce. Czterech sprawców tego zdarzenia zgłosiło się na policję. To mieszkańcy Krakowa i jego okolic w wieku od 20 do 23 lat.