Okradli kościelną skarbonkę. Ich metoda zaskoczyła policjantów

25 września do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu zgłosił się proboszcz jednej z pobliskich parafii. Jego podejrzenia wzbudziło to, co znalazł wewnątrz kościelnych skarbonek, gdy próbowano je opróżnić. Były to metalowe blaszki oklejone dwustronną taśmą klejącą, do której przyklejone były monety i banknoty. Gdy sytuacja się powtórzyła, proboszcz zgłosił ten fakt na policję.

Kradzież zarejestrowały kamery

Miejsce, w którym znajduje się skarbona, jest objęte monitoringiem, co bardzo ułatwiło funkcjonariuszom pracę. Kryminalni na nagraniu z kamery dostrzegli sprawców w chwili, gdy manipulowali przy skarbonce.

Mundurowi od razu ich rozpoznali.

Są to 26-letnia kobieta i 35-letni mężczyzna, którzy mieszkają w Nowym Targu. Para była wcześniej znana policji.

- Mają na koncie więcej tego typu przestępstw - powiedziała polsatnews.pl asp.

Dorota Garbacz, rzecznik prasowy nowotarskiej policji. Sprawcy działali od lipca. Z kościelnych skarbonek ukradli łącznie blisko 2 tys. zł.

Tym razem trafią do aresztu

Policjantka przyznaje, że pomysłowość złodziei zaskoczyła śledczych. Sprawcy zawieszali na sznurku blaszki oklejone taśmą, które wkładali przez otwór przeznaczony do wrzucania pieniędzy. Kiedy monety i banknoty przykleiły się do blaszek, wyciągali je na postronku.

W środę zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty kradzieży.

- Przyznali się do winy oraz dobrowolnie poddali karze 5 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, naprawienia szkody i pokrycia kosztów prowadzonego postępowania - powiedziała asp. Garbacz.

emi/hlk/ Polsatnews.pl