Trump podpisał zgodę na ruch bezwizowy z Polską

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że podpisał zgodę na włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego. Jednak na faktyczne zniesienie wiz trzeba jeszcze poczekać. "Bardzo się cieszę, że już wkrótce Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych bez wiz!" - stwierdziła ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

W piątek Trump ogłosił, że Polska spełnia kryteria i podpisał zgodę na włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego Visa Waiver Program (VWP). Dodał: "wkrótce podpiszę (...) będziemy podpisywać pełen program bezwizowy".

Oznacza to, że Polacy będą mogli podróżować bez wizy w celach turystycznych lub służbowych na okres nie dłuższy niż 90 dni, jeśli:

posiadają paszport zgodny z programem VWP

zarejestrują się on-line za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (ESTA),

spełniają standardowe warunki programu VWP.

"Bardzo się cieszę, że już wkrótce Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych bez wiz!" - zacytowano w piątek amerykańską ambasador na oficjalnym profilu ambasady USA na Twitterze.

Ambasada dodała, że "to historyczny moment" i "wspólny sukces" Polski i USA.

O zniesieniu wiz rozmawiali prezydenci USA i Polski

Zniesienie wiz było tematem ostatniego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. - Wszystko wskazuje na to, że wymagania przez Polskę zostały spełnione, prawdopodobnie droga do programu bezwizowego staje dla nas otworem; być może jeszcze przed końcem roku udałoby się, żeby wiz do USA nie było - mówił prezydent Duda po spotkaniu z amerykańskim przywódcą.

Oświadczył też wówczas, że "to są takie nieformalne informacje od administracji amerykańskiej, że proces ewaluacji wizowej zbliża się ku końcowi, bo to koniec września jest tą datą graniczną i że wszystko wskazuje na to, że wymagania zostały przez Polskę i Polaków w tym zakresie spełnione".

Z kolei Trump wyjaśnił wtedy, że "w bardzo krótkim czasie będzie to możliwe, jeśli zostaną wszystkie dane potwierdzone". - Za parę miesięcy na pewno uda nam się to doprowadzić do końca - mówił.

Odsetek miał spaść poniżej 3 proc. pod koniec września

Objęcie kraju programem ruchu bezwizowego wymaga według amerykańskiego prawa, by odsetek odmów przyznania wiz obywatelom danego państwa był mniejszy niż 3 proc. W przypadku Polski dotąd był on wyższy. Odsetek ten jest liczony corocznie na koniec września.

Korespondentka Polsat News Magda Sakowska już pod koniec września przekazała nieoficjalnie informacje, że ten odsetek utrzymuje się poniżej progu 3 proc. Także wtedy amerykańska ambasador tłumaczyła, że po podpisaniu włączenia Polski do programu bezwizowego, pozostaną do spełnienia "kwestie formalne po stronie amerykańskiej".

O procedurze zgłoszenia Polski do ruchu bezwizowego mówiła we wrześniu Georgette Mosbacher.

Rzecznik rządu: efekt dobrej współpracy między Polską a USA

- Decyzja bardzo nas cieszy. Jest ona efektem dobrej współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi, w szczególności wspólnej akcji zachęcającej do zdobywania wiz do USA - skomentował rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z PAP.

Jak dodał, to właśnie wspólna akcja amerykańskiej ambasady i Polski "doprowadziły do dobrego wyniku w zakresie przyjmowania wniosków wizowych, a tym samym do zlikwidowania samych wiz".

"!!! No to mamy 30:1. 30 lat ma 3RP, wiele rządów, które miały »świetnych dyplomatów« a dopiero rząd PiS wizy załatwił" (pisownia oryginalna) - skomentował z kolei Patryk Jaki, europoseł z ramienia Solidarnej Polski, a wcześniej wiceminister sprawiedliwości, na Twitterze.

