"Procedura ruszyła. Mam nadzieję, że już niebawem ruch bezwizowy z USA stanie się faktem"

- Procedura dopuszczenia Polski do Program Ruchu Bezwizowego USA ruszyła. Mam nadzieję, że już niebawem stanie się on faktem. Zostało to przez amerykańską administrację zatwierdzone - powiedział prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do przekazanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa informacji o nominacji Polski do Programu Ruchu Bezwizowego.

- To dopełnienie formalne tego, co już zostało zapowiedziane przez pana prezydenta Donalda Trumpa w Nowym Jorku - powiedział Andrzej Duda.

Mówiąc o tym, że ruszyła procedura dopuszczenia Polski do Visa Waiver Program, prezydent wyjaśnił, że to oznacza, że od strony polskiej wszystkie wymogi formalne zostały spełnione.

Jak przekazał, w tej chwili w USA "ruszają standardowe procedury". - Przyjedzie do nas grupa, która jeszcze będzie weryfikowała te kwestie, jeszcze Kongres będzie musiał się wypowiedzieć, ale jak mówiono nam w USA, są to kwestie techniczne, trwa to chwilę - wyjaśnił Duda.

"To się właśnie dzieje"

Jak dodał, "można spodziewać się że w jakimś w miarę niedługim czasie, to zostanie zrealizowane i Polacy będą mogli podróżować bez wiz".

- Gdy byliśmy w USA, mówiono nam, że będzie to w ciągu kilku-kilkunastu tygodni - uzupełnił.

Prezydent wyraził wdzięczność prezydentowi Trumpowi, "dlatego, że przez wiele, wiele lat nam to obiecywano. Wielu prezydentów o tym mówiło i rzeczywiście jest tak, że odkąd przeprowadziłem z prezydentem Trumpem na ten temat dosyć długą rozmowę i on wtedy powiedział: musimy to załatwić, to musi być dokonane i Polacy musza być zwolnieni z wiz".

- To się właśnie dzieje, z czego bardzo się cieszę - przekazał prezydent.

Polska delegacja podczas wrześniowej wizyty w USA usłyszała, że procedura potrzebna do przystąpienia Polski do programu najkrócej może trwać pięć tygodni. - Prosiłbym, żeby to traktować rzeczywiście jako najkrócej, bo zdarzały się przypadki, że to ciągnęło się nawet kilka miesięcy, w przypadku innych krajów - zastrzegł Duda.

Zdradził, że po cichu liczy, że być może nastąpi to jeszcze przed końcem roku.

