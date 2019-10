Służby antykorupcyjne zeszły do piwnicy urzędnika. A tam... 13 ton złota i 34 mld euro [WIDEO]

Piwnicę i mieszkanie Zhanga Qi, sekretarza Komunistycznej Partii Chin w prowincji Hainan, przeszukali pracownicy Narodowej Komisji Nadzoru (chińskiej agencji antykorupcyjnej). Kiedy weszli do jednego z pomieszczeń, nie mogli uwierzyć w to, co znaleźli. Piwnica była wypełniona sztabami złota o łącznej wadze 13 ton. Był to jednak dopiero początek odkryć, jakich dokonały służby.