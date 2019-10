Może powstać amerykański remake "Bożego Ciała". Trwają negocjacje

Informację o negocjacjach przekazał w piątek dystrybutor filmu Kino Świat. W przesłanym komunikacie przypomniano, że w miniony weekend obraz Komasy otrzymał nagrodę Silver Star dla najlepszego filmu 3. edycji El Gouna Film Festival w Egipcie, a grający w nim rolę główną Bartosz Bielenia zdobył nagrodę aktorką.

"Poważny producent" dostrzegł potencjał

"Nie trzeba było długo czekać, by produkcją zainteresowało się także Hollywood, okazuje się bowiem, że niedawno rozpoczęły się rozmowy w sprawie zakupu praw do amerykańskiego remake’u »Bożego Ciała«. Negocjacje jeszcze trwają, ale wiadomo już, że planowane jest przełożenie filmu Jana Komasy i scenariusza Mateusza Pacewicza na 8-odcinkowy serial, prawdopodobnie dla jednej z platform streamingowych w USA" - poinformował dystrybutor.

Według producenta filmu Leszka Bodzaka, rozmowy dotyczące amerykańskiego remake'u podjął "poważny producent, mający w swoim dorobku m.in. jeden z najważniejszych i najpopularniejszych seriali ostatnich lat". - Dostrzegł on w "Bożym Ciele" potencjał na serial, który może mieć nawet trzy sezony. Czas pokaże, co z tego wyniknie, ale cieszę się, że te rozmowy potwierdzają uniwersalny charakter naszego filmu i to, że opowiedziana w nim historia porusza widzów na całym świecie - powiedział Bodzak.

"Boże Ciało" to opowieść o dwudziestoletnim chłopaku (Bartosz Bielenia), który podczas pobytu w zakładzie poprawczym zaczyna snuć marzenia o byciu księdzem. Warunkowo zwolniony chłopak zostaje skierowany do pracy w zakładzie stolarskim w małym miasteczku na południu Polski. Nowy rozdział życia postanawia rozpocząć od wizyty w miejscowym kościele, podczas której omyłkowo zostaje wzięty za księdza i zaprowadzony na plebanię. Daniel, konsekwentnie udając księdza, zaprzyjaźnia się z proboszczem (Zdzisław Wardejn). Duchowny prosi go, by pod jego nieobecność sprawował posługę kapłańską w parafii.

Dziesięć nagród na FFP w Gdyni

W obsadzie znaleźli się także m.in. Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Łukasz Simlat i Leszek Lichota. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Jr. Muzykę do filmu skomponował duet Evgueni i Sacha Galperine, którzy odpowiadali za muzykę do takich filmów, jak m.in. "Przeszłość" Asghara Farhadiego i "Dzięki Bogu" Francois Ozona.

Światowa premiera filmu odbyła się pod koniec sierpnia na festiwalu w Wenecji w sekcji Giornate degli Autori. Obraz uhonorowano nagrodami Europa Cinemas Label i Inclusive Award Edipo. Północnoamerykańska premiera odbyła się kilka dni później na festiwalu w Toronto. We wrześniu podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni twórcy "Bożego Ciała" zdobyli dziesięć nagród, m.in. za najlepszą reżyserię i scenariusz.

Obraz Komasy jest polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Od 11 października będzie go można oglądać w kinach.

bas/ PAP