"Latająca forteca" zaraz po starcie uderzyła w budynek. Pięć ofiar śmiertelnych

Na pokładzie historycznej maszyny było 10 pasażerów i trzech członków załogi. Jak poinformował komisarz ds. bezpieczeństwa publicznego w stanie Connecticut James Rovella, część osób na pokładzie ma ciężkie poparzenia i "ofiary bardzo trudno zidentyfikować".

Z samolotu korzystała Collings Foundation, zajmująca się edukacją, która w tym tygodniu sprowadziła maszynę na lotnisko znajdujące się w pół drogi między Hartford a Springfield.

via @PerilofAfrica Fatalities expected in Connecticut plane crash involving WW II-era bomber: A vintage B-17 bomber experiencing trouble after takeoff crashed into a maintenance shed as it circled back for a landing Wednesday at a busy airport, bursting… https://t.co/nIGLYBfffx pic.twitter.com/LIHfK7T8B6