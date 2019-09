Katastrofa samolotu hiszpańskiego wojska. Dwie osoby zginęły

Dwie osoby zginęły w środę w wypadku wojskowego samolotu szkoleniowego Enaer T-35 Pillan w okolicach miasta San Javier na południowym wschodzie Hiszpanii. Ofiary śmiertelne to pilotująca maszynę kobieta oraz instruktor. Samolot należący do hiszpańskich sił zbrojnych runął do morskiej laguny Mar Menor.