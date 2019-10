Wybuch gazu w Wojkowicach. Runęła część budynku

Jedna osoba została poważnie poparzona w wyniku wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Wojkowicach (Śląskie). Przetransportowano ją do szpitala w Siemianowicach Śląskich. W budynku zawaliła się klatka schodowa, odcinając drogę ewakuacji dwóm innym osobom, które znajdowały się na piętrze. Jedna z nich także trafiła do szpitala. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie instalacji.

- Na chwilę obecną sytuację mamy opanowaną - poinformował w Polsat News st. kpt. Arkadiusz Spera, komendant powiatowy PSP w Będzinie.

Jak podkreślił, wszystkie osoby znajdujące się w budynku, zostały ewakuowane. - Jedna osoba, która była najciężej poszkodowana i według zespołu ratownictwa medycznego, ma ok. 60-70 proc. poparzenia ciała, została przetransportowana do szpitala w Siemianowicach. Pozostałe dwie osoby, które znajdowały się na pierwszym piętrze i miały odciętą drogę ewakuacji, zostały przebadane. Jedna z tych osób została zabrana do szpitala. Jej stan nie zagraża życiu, ma drobne obrażenia - przekazał st. kpt. Spera.

Rozszczelnienie instalacji

Do wybuchu doszło w domu wolnostojącym, jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym przy ulicy Sobieskiego w Wojkowicach. - Na ulicy jest gazociąg, ale dom nie był podłączony do gazu sieciowego. Butla znajdowała się w kuchni, w której doszło do wybuchu, ale nie została rozerwana. Najprawdopodobniej było rozszczelnienie instalacji do kuchenki gazowej. Dokładne przyczyny ocenią biegli z zakresu pożarnictwa - poinformował komendant.

Jak podkreślił, wybuch nie spowodował żadnego zagrożenia dla sąsiednich budynków i mieszkańców sąsiednich posesji.

Na miejscu pracuje 52 strażaków z 19 zastępów. Przeszukali już parter, piętro oraz strych budynku. - Żadnych osób wewnątrz już nie ma. Zawaliła się klatka schodowa budynku - poinformował st. kpt. Spera.

Na miejsce przyjechali także przedstawiciele zarządzania kryzysowego i inspektor nadzoru budowlanego, który stwierdzi, czy budynek nadaje się do dalszego użytkowania.

WIDEO - Policjanci z Buska-Zdroju mieli drwić z bezdomnych. Śledztwo Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ Polsat News