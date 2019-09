Wybuch gazu w Katowicach. Poparzony lokator

Lekko poparzony jest lokator mieszkania w budynku przy ul Samsonowicza w Katowicach. Nad ranem doszło tam do wybuchu gazu. Mieszkańcy budynku nie byli ewakuowani.

Przewieziony do szpitala mężczyzna ma poparzenia 30-35 proc. powierzchni ciała. Jeden poszkodowany mężczyzna został lekko poparzony - powiedział radiu RMF Patrycjusz Fudała z Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Do eksplozji gazu doszło na trzecim piętrze budynku - podał portal rmf24.pl. Mieszkańców okolicy obudził głośny huk. Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach powiedział, że do wybuchu doszło ok. 5:50.

- Wybuchł gaz, najprawdopodobniej od kuchenki gazowej. Jedna osoba została poszkodowana, nie było potrzeby ewakuacji mieszkańców - powiedział dyżurny.

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach poinformował, że po wybuchu na miejsce skierowano sześć zastępów strażaków.

Około godz. 7 na miejscu pozostawała jeszcze jedna załoga straży.

W budynku nie doszło do większych zniszczeń – eksplozja uszkodziła jedynie okna i drzwi.

Budynek został skontrolowany przez nadzór budowlany i pogotowie gazowe.

hlk/ rmf24.pl, radiopiekary.pl, PAP