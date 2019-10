Zabrał dziecko na odpust. Po drodze upadł i zasnął. Miał blisko 3 promile

Do policjantów pełniących w niedzielę służbę w ramach zabezpieczenia odpustu św. Michała w Poświętnem, podeszła kobieta, która poinformowała, że na ulicy Akacjowej leży pijany mężczyzna, który ma pod opieką małe dziecko.



Okazało się, że 42-latek, mieszkaniec gminy Poświętne, miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Ojciec wraz z 7-letnim dzieckiem zostali przewiezieni do domu. Chłopca przekazano matce.



- Na tym etapie postępowania policjanci będą ustalać, czy zachowanie ojca w sposób bezpośredni zagrażało bezpieczeństwu dziecka - powiedziała asp. szt. Barbara Stępień z policji w Opocznie.

42-letniemu ojcu może grozić do 5 lat więzienia



Jeśli w trakcie postępowania okaże się, że ojciec poprzez brak odpowiedniej opieki naraził dziecko na jakiekolwiek niebezpieczeństwo musi liczyć się z odpowiedzialnością karną.



Może mu grozić nawet do 5 lat więzienia. Według art. 160 Kodeksu karnego: § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 oraz § 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

