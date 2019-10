Wielkie święto nowych technologii. Rozpoczyna się Festiwal Cyfryzacji

Festiwal Cyfryzacji jest największą inicjatywą technologiczno-edukacyjną w Polsce. Impreza podczas, której będzie można przetestować najnowsze technologie i spotkać się z liderami branży rozpoczyna się we wtorek i potrwa do 10 października. Partnerem strategicznym festiwalu jest Cyfrowy Polsat oraz Plus. Z kolei Polsat News sprawuje patronat medialny nad wydarzeniem.