Nowa e-usługa Ministerstwa Cyfryzacji - resort przypomni o wymianie dowodu osobistego

Posiadacze Profilu Zaufanego dostaną przypomnienie o konieczności wymiany dowodu osobistego; powiadomienie będzie wysyłane w wiadomości SMS trzykrotnie - na 60, 45 i 20 dni przed końcem ważności dokumentu - poinformował we wtorek resort cyfryzacji.

Nowa e-usługa działa od wtorku; dzięki niej przypomnienie o zbliżającym się końcu ważności dowodu osobistego otrzymają wszyscy, którzy mają Profil Zaufany (PZ). Jak przypomina Ministerstwo Cyfryzacji zakładając Profil Zaufany użytkownicy podają numer swojego telefonu, na który – w trakcie korzystania z PZ – przychodzą kody autoryzacyjne.

Od teraz użytkownicy Profilu Zaufanego otrzymają również takie przypomnienie: "Minister Cyfryzacji informuje, że w ciągu najbliższych (…) dni Twój dowód osobisty traci ważność. Wniosek o nowy dowód osobisty możesz złożyć online. Odwiedź: gov.pl/do".

- W sumie wyślemy trzy takie wiadomości. Na 60, 45 i 20 dni przed końcem ważności dowodu osobistego – mówi cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

- Jeśli wniosek o nowy dokument złożymy już po pierwszym przypomnieniu, drugie nie przyjdzie. Jeśli zdecydujemy się załatwić tę sprawę po drugim SMSie, na trzeci nie musimy już czekać – dodaje szef MC.

Ministerstwo Cyfryzacji: "wkrótce przybędzie takich usług"

Jak zaznacza resort, nowa e-usługa to kolejny powód, dla którego warto założyć Profil Zaufany. Resort zapewnia również, że "wkrótce przybędzie takich usług". "A wszystko dzięki przyjętej dziś przez Radę Ministrów nowelizacji ustawy o informatyzacji" - podano.

Ministerstwo Cyfryzacji dodaje, że zaproponowane rozwiązania ułatwią i przyspieszą załatwianie spraw urzędowych oraz pomogą uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji wynikających np. z nieterminowego załatwienia spraw.

- Poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu administracji z obywatelem, który zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie prowadzonej sprawy – w tym np. o niedotrzymaniu terminów – czy też właśnie o upływie ważności dokumentów. Dodatkowa korzyść – w niektórych przypadkach, dla obu stron, wyeliminowane zostaną koszty związane z prowadzeniem tradycyjnej korespondencji - wyjaśnia cytowany w komunikacie Marek Zagórski.

Podkreślono, że "bezpośredni kontakt z obywatelem będzie możliwy dzięki powstaniu Rejestru Danych Kontaktowych (RDK), w którym gromadzone będą dane kontaktowe obywateli (imię i nazwisko, PESEL, adres e–mail lub numer telefonu)".

Rejestr Danych Kontaktowych będzie częścią Systemu Rejestrów Państwowych

Wprowadzenie tych danych do RDK przez obywateli będzie dobrowolne. Będzie je można wprowadzać oraz aktualizować przez e–usługę lub podczas wizyty w urzędzie, zaś dostęp do danych, zapisanych w RDK będą miały tylko wskazane w ustawie instytucje, które o niego wystąpią. "Mogą to być np. organy gmin, Narodowy Fundusz Zdrowia, urzędy skarbowe, a także organy wyborcze, czy Polski Czerwony Krzyż - w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących" - napisano w komunikacie.

Zaznaczono, że RDK będzie częścią Systemu Rejestrów Państwowych, w którym funkcjonują już: rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych czy też Rejestr Dokumentów Paszportowych. Resort zakłada, że do końca marca 2021 r. w Rejestrze Danych Kontaktowych znajdą się dane ok. 2 milionów osób.

Ministerstwo zapewnia również, że katalog usług, które będzie można realizować z wykorzystaniem zawartych w nim danych kontaktowych, będzie stopniowo poszerzany.

- Kolejną korzyścią, jaką wprowadza przyjęty dziś projekt, jest możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego dzięki odpowiedniej e–usłudze - mówi cytowany w komunikacie Zagórski.

- Już dziś możemy wnioskować online o odpis aktu stanu cywilnego. Jednak w wielu przypadkach na otrzymanie dokumentów musimy poczekać. Po wejściu w życie przygotowanych przez nas zmian – dokumenty dostaniemy "od ręki" – dodaje.

Jak zaznaczono odpis będzie można pobrać bezpośrednio z Rejestru Stanu Cywilnego. Warunkiem jest posiadanie bezpłatnych środków identyfikacji elektronicznej, czyli Profilu Zaufanego lub podpisu osobistego. "Odpisy aktu stanu cywilnego będą opatrywane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra ds. informatyzacji" - poinformowano.

dc/ PAP