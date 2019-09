Łoś wpadł do kanału ściekowego. Wielogodzinna akcja ratunkowa

Trzy zastępy strażaków z Zielonej Góry przez blisko 6 godzin próbowały wyciągnąć łosia z kanału. Przyznają, że to było trudne zadanie, bo zwierzę nie chciało "współpracować".

Strażacy rozłożyli łosiowi matę antypoślizgową, ale nie chciał na nią wejść. Układali nieco bardziej naturalną "ścieżkę" z gałęzi, ale to również nic nie dało. Dopiero kiedy udało się na poroże łosia zarzucić linę, dał się on wciągnąć na górę. Okazało się, że nie doznał poważniejszych obrażeń.

Przed godz. 18 strażacy przywiązali zwierzę do drzewa po to, by weterynarz mógł je uśpić, co pozwoliło bezpiecznie przewieźć łosia do lasu, na bagniste tereny, które są jego naturalnym środowiskiem.

