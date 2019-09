"Obrzydliwość". Nadleśniczy o tym, że to leśnik skłusował żubra

Zabitego żubra znalazł w poniedziałek w gęstym lesie w okolicach Bonina grzybiarz i od razu zgłosił to w leśnictwie, jednak dopiero w środę powiadomiono Nadleśnictwo Łobez, policję i Pogotowie Żubrowe Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.

Polsatnews.pl od początku miał nieoficjalne informacje, że za zabiciem chronionego w Polsce zwierzęcia stoi leśniczy.

Takie podejrzenia mieli też od początku przedstawiciele Pogotowia Żubrowego, którzy przekonani byli, że kłusownikiem musiał być profesjonalista. - Trzeba dobrze znać budowę żubra, żeby móc to zrobić tak precyzyjnie - wyjaśniał w rozmowie z polsatnews.pl Maciej Tracz z Pogotowia Żubrowego mówiąc o sposobie wycięcia mięsa, bez patroszenia. - Zrobiono to w bardzo specyficzny sposób, tnąc po grzbiecie. Bardzo wprawnie to zrobiono - zauważył Tracz, dodając, że to metoda "bardzo skuteczna i szybka".

"Pomylił żubra z dzikiem"

Sprawca został zatrzymany w czwartek. - Postawiono mu zarzut pozyskania pozostającego pod ochroną gatunkową samca żubra i spowodowania w związku z tym zniszczenia w świecie zwierzęcym - poinformowała w piątek prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Kinga Michałowska-Powalska. Mężczyźnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia i ewentualnie grzywna.

Prokurator dodała, że sprawca przyznał się do zarzucanego mu czynu. Miał wyjaśniać, że "pomylił żubra z dzikiem".

W poniedziałek prokurator Joanna Biranowska-Sochalska potwierdziła, że: - Podejrzany wykonuje zawód leśnika.

O szczegółach zdarzenia i okolicznościach zatrzymania mężczyzny Prokuratura Okręgowa jednak nie informuje. - Trwa gromadzenie materiału dowodowego - wyjaśniła prokurator Biranowska-Sochalska.

"Obrzydliwość tego czynu jest nie do opisania"

W poniedziałek w rozmowie z polsatnews.pl nadleśniczy Oktawian Dudziak z Nadleśnictwa Łobez przyznał, że "wszystkie informacje wskazują, że to leśniczy okazał się kłusownikiem", choć dodał, że oficjalnego potwierdzenia z prokuratury wciąż nie ma.

Niemniej nadleśniczy Dudziak dodał, że: - Nadleśnictwo Łobez wszczęło procedurę wyciągnięcia konsekwencji służbowych.

Wyjaśnił jednak, że przepisy prawa pracy muszą zostać zachowane, a "są one tak sformułowane, że muszą zostać dotrzymane pewne terminy". Od strony moralnej i etycznej nadleśniczy Dudziak mówi wprost: - Obrzydliwość tego czynu jest nie do opisania.

Do sprawy odniósł już w czwartek rzecznik prasowy Lasów Państwowych Krzysztof Trębski: "Nie rozumiem, co trzeba mieć w głowie, żeby skłusować żubra i to najwyraźniej dla mięsa". W sobotę Trębski przekazał, że "nikt z leśników nie ma zrozumienia dla kogoś, kto tak sprzeniewierza się swojej służbie i pracy".

"Jest wiele znaków zapytania"

Leśnikowi grozi więzienie, ale - jak zwracają uwagę aktywiści ze stowarzyszenia Klub Kniejołaza - sprawa na pewno na tym się nie skończy. "Jest wiele znaków zapytania, szczególnie jeśli chodzi o udział innych osób w zajściach od momentu, kiedy pierwszy raz stwierdzono obecność żywego żubra w okolicy, do momentu pojawienia się policji w domu leśniczego" - przypominają i liczą, że wszystkie okoliczności zostaną wyjaśnione.

Dziko żyjące żubry występują w Zachodniopomorskiem od lat 80. ubiegłego wieku. Ich populacja składa się z dziewięciu stad.

Szacuje się, że aktualnie w całym regionie żyje około 320 osobników. W Jabłonowie od 2014 r. prowadzona jest "Dzika Zagroda" - ośrodek hodowlano-pokazowy żubrów, gdzie można doświadczyć bliskiego kontaktu z tymi zwierzętami.

Całej polska populacja żubrów liczby blisko 1900 okazów. Żubrów przybywa - mimo że praktycznie wyginęły one w początku lat 20. Jest to jeden z nielicznych gatunków na świecie, których status na Czerwonej Liście IUCN poprawił się z zagrożonego (EN) na narażony (VU), ale o ich przyszłość wciąż trzeba bardzo dbać.

grz/ml/ polsatnews.pl