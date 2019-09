Kidawa-Błońska przedstawiła "pierwszego ministra w jej rządzie"

Kidawa-Błońska na poniedziałkowej konferencji podkreśliła, że Koalicja Obywatelska jest przygotowana i ma świetny zespół fachowców do tego, aby wprowadzać zmiany w zakresie ochrony zdrowia. - Ponieważ ten temat jest tak ważny, chciałam dzisiaj państwu przedstawić pierwszego ministra w moim rządzie: pana prof. Tomka Grodzkiego - powiedziała.

Alicja Chybicka kandydatem na pełnomocnika do walki z rakiem

Jak podkreśliła, Grodzki "to nie tylko wybitnej klasy specjalista, nie tylko świetny naukowiec, ale także lekarz, który potrafi pracować z pacjentem, który rozumie pacjenta i doskonale wie, jak zreformować służbę zdrowia". - Jestem bardzo dumna, że pan profesor przyjął moje zaproszenie - dodała Kidawa-Błońska.

Poinformowała też, że Alicja Chybicka w jej rządzie zostanie pełnomocnikiem do walki z rakiem. - Rak jest chorobą XXI wieku. Alicja ma doskonałe doświadczenie w onkologii dziecięcej. Czas na onkologię dla dorosłych, bo wszyscy musimy czuć się bezpiecznie - podkreśliła.

Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna na konferencji mówił o planach KO co do polityki zdrowotnej. - Nie możemy oderwać naszych wyzwań, przed którymi stoi polskie zdrowie, od pieniędzy europejskich, od środków europejskich, od europejskiej szansy - podkreślił.

- Dlatego praca eurodeputowanych Janusza Lewandowskiego i Jana Olbrychta w budowie budżetu nowej perspektywy, ale także nasza współpraca z przyszłym komisarzem europejskim ds. zdrowia Stellą Kyriakides, która reprezentuje naszą rodzinę polityczną, to wszystko daje nam wielką szansę na to, żebyśmy mogli powiedzieć: tak, pieniądze na polskie zdrowie, na ochronę zdrowia, będą w dużej części mogły pochodzić z budżetu europejskiego - zaznaczył Schetyna.

60 minut na SOR i 21 dni do lekarza specjalisty

Kidawa-Błońska wskazała, że zdrowie Polaków jest najważniejszym tematem, z jakim przyjdzie się zmierzyć. - Każda rodzina mająca dzieci, dorosłych, czy starszych, musi wiedzieć, że trafi do szpitala, do lekarza i tam uzyska pomoc, będzie leczona - powiedziała.

Zobowiązała się przy tym do zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB.

- Ale ważne także jest to, co wiele osób mówi, ze jest niemożliwie - a my wiemy, że jest możliwe - 60 minut na SOR i 21 dni do lekarza specjalisty. My wiemy, jak to zrobić i to będzie zrobione. My nie opowiadamy jakichś wydumanych bajek. To da się zrealizować - oświadczyła Kidawa-Błońska.

WIDEO - Bezdomny wył z bólu i błagał o pomoc. Ratowniczka odmówiła transportu chorego. Mężczyzna zmarł Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ml/ PAP