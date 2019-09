"Jesteśmy przerażeni waszą biernością". Aktywiści klimatyczni piszą do polityków

- My, młode pokolenia Polek i Polaków, zwracamy się do Was, ponieważ jesteśmy przerażeni waszą biernością wobec kryzysu klimatycznego. Kiedy skupiacie się na przeliczaniu możliwych do zajęcia miejsc w parlamencie - nam kończy się czas - głosi treść listu otwartego opublikowanego na stronie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Adresatami są politycy wszystkich partii, a w szczególności ich liderzy.

20 września w blisko 2500 miast na świecie i ponad 60 miastach w Polsce rozpocznie się strajk klimatyczny. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie to największa w historii mobilizacja w walce o środowisko. Data została wybrana nie bez powodu. To ostatni piątek przed szczytem klimatycznym ONZ w Nowym Jorku, gdzie politycy mają podjąć decyzje o dalszych losach planety.

Polska część strajku została zainicjowana przez młodzież, która zbierze się między innymi w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie, Krakowie, Zakopanem czy Zamościu. Z tej okazji Młodzieżowy Strajk Klimatyczny zdecydował się na list otwarty.

"Życie przyszłych pokoleń nie ma barw politycznych"

"20 września nastąpi historyczna mobilizacja - wyjdziemy na ulice w ponad 60 polskich miastach. Będą z nami nasi rodzice, babcie i dziadkowie, złączeni troską o nasze bezpieczeństwo. Będą z nami obywatele i obywatelki świadomi, że skutki kryzysu klimatycznego dotkną wszystkich niezależnie od wieku, pochodzenia i poglądów. (…) Życie przyszłych pokoleń nie ma barw politycznych" - brzmi treść listu.

Inicjatorzy chcą, by problem zbliżającej się katastrofy klimatycznej zainteresował nie tylko polityków, ale również zwykłych obywateli.

"20 września cały świat usłyszy głos naszego pokolenia. Rządzący nie będą mogli przejść obojętnie - Ty też nie przechodź" - przekonują w opisie wydarzenia na Facebooku.

Postulaty protestujących

Klimatyczni aktywiści opublikowali postulaty, o które zamierzają zabiegać. Nalegają m.in. na ogłoszenia przez rząd Polski stanu kryzysu klimatycznego, przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną oraz priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym.



"1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej



2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów - w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami



3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne



4. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu



5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych



6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu".

"Słyszysz? Widzisz? Umiera Ziemia"

We wtorek Młodzieżowy Strajk Klimatyczny opublikował spot zachęcający do udziału w strajku.

"Susza, upały, pożary, powodzie, migracje, konflikty, wymieranie. A będzie jeszcze gorzej. To jest ostatni moment. Wyjdźmy na ulice. Wrzaśnijmy razem. Zróbmy to dla siebie. (...) Przyjdź i pokaż, że tobie też zależy" - tak młodzież apeluje w spocie wideo.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Warszawie rozpocznie się w piątek, 20 września o godzinie 10:00 na Placu Konstytucji.

