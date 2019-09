Grecja: imigranci podpalili swój ośrodek na wyspie Lesbos [ZDJĘCIA]

Według niepotwierdzonych informacji w spalonym obiekcie może być jeszcze jedno ciało, ale funkcjonariuszom miejscowej policji nie udało się na razie dotrzeć do tej części spalonej placówki. Greckie władze wysłały dodatkowe oddziały policji na Lesbos, aby uspokoić sytuację.

Ogień w gaju oliwnym i w ośrodku dla imigrantów został już ugaszony. Protestujący imigranci domagali się przeniesienia do innych obozów w Grecji kontynentalnej - poinformował burmistrz Lesbos.

Moria jest największym w Europie ośrodkiem dla uchodźców, w którym przebywa stale około 11 tys. uchodźców i imigrantów, pochodzących głównie z Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki.

Tak duża liczba ludzi zgromadzonych w tym miejscu przekracza czterokrotnie założenia jakie zostały przyjęte przy powstawaniu tego obozu. Na początku września władze Grecji rozpoczęły przewożenie około 1500 ubiegających się o azyl uchodźców i imigrantów z obozu Moria do kontynentalnej części kraju.

Wszystkie pięć oficjalnie działających ośrodków na greckich wyspach jest obecnie przepełnionych. Moria, dawna baza wojskowa, jest krytykowana przez organizacje pozarządowe z powodu niewystarczających warunków, które tam panują. Liczba przebywających tam uchodźców jest tam najwyższa od trzech lat. Przemoc jest tam na porządku dziennym. Kobiety często skarżą się pracownikom organizacji pomocowych, że czują się zagrożone.

Grecja jest najważniejszym punktem, przez który do innych krajów Wspólnoty docierają syryjscy, afgańscy czy iraccy imigranci. W tym roku do tego państwa przybyła ponad połowa spośród 56 tys. migrantów, którzy przedostali się do Unii Europejskiej drogą morską. Ponad 9 tys. migrantów przybyło tam w sierpniu, a we wrześniu - ponad 8 tys.

W 2015 roku w szczycie kryzysu migracyjnego do Grecji dotarło blisko milion uchodźców i migrantów. Ich napływ został w dużej mierze ograniczony po zawarciu przez Unię Europejską umowy z Turcją o odsyłaniu imigrantów.

hlk/ PAP, EPA