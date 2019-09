Szczerski: Duda i Michel mówili o szukaniu polityki nieantagonistycznej w Europie

Polski przywódca spotkał się z Michelem w pierwszym dniu swojej oficjalnej wizyty w Belgii.

Szczerski przekazał dziennikarzom, że rozmowa polityków była "bardziej europejska niż dwustronna" w związku z tym, że w grudniu Michel obejmie stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej.

Jak przekazał szef gabinetu prezydenta, rozmowa Dudy i Michela miała dwa wymiary, z których pierwszy dotyczył "wielkiej agendy strategicznej przyszłej polityki europejskiej".

"Będzie to dobrą zmianą"

- Tutaj panowie zgodzili się, że trzeba poszukiwać polityki nieantagonistycznej w Europie. Dzisiaj Europa zakleszczyła się w polityce antagonistycznej, kiedy różne kraje próbują przeciw sobie rozgrywać różne interesy, i to nie posuwa polityki europejskiej do przodu. My potrzebujemy polityki nieantagonistycznej w Europie i taką agendę chce przedstawić pan przewodniczący Michel po tej zmianie, która będzie dobrą zmianą na funkcji przewodniczącego RE - mówił prezydencki minister.

W tym kontekście Szczerski był pytany, czy oznacza to, że wypłaty funduszy unijnych nie będą powiązane z praworządnością.

- Jest szansa na to, żeby kwestie dotyczące praworządności zamienić w pewien wspólny mechanizm przeglądu prawa europejskiego dotyczący w równym stopniu każdego z państw. To jest nasz apel, by kwestie praworządności nie były postrzegane w kategorii polityki antagonizującej, tylko w perspektywie polityki łączącej, czyli takiej, która w takim samym stopniu dotyczy wszystkich, według takich samych kryteriów są wszyscy oceniani - odpowiedział.

- Jeśli będzie taki nieantagonizujący mechanizm, to jest szansa na to, by z kwestii praworządności w Europie uczynić stały mechanizm podnoszenia jakości państw europejskich - dodał Szczerski.

"Perspektywa patrzenia na Ukrainę i Rosję"

W kontekście europejskim Duda i Michel omówili też kwestie migracji, polityki klimatycznej, wieloletnich ram finansowych UE, a także politykę sąsiedztwa. - Szczególnie pana premiera Michela interesowała nasza perspektywa patrzenia na Ukrainę i na Rosję, dlatego że to będą testowe kraje, jeżeli chodzi o politykę zewnętrzną UE - dodał szef gabinetu prezydenta.

Szczerski przekazał, że podczas rozmów poruszony został także temat wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. - Panowie zgodzili się co do tego, że brexit bezumowny jest scenariuszem najgorszym, który przyniesie bardzo wysokie koszty zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Europie, ale także może zachwiać bezpieczeństwem europejskim. Powinno się poczynić wszelkie wysiłki ku temu, żeby tego scenariusza uniknąć - zaznaczył.

"UE chce budować swoje relacje z USA przez Polskę"

Drugim wymiarem rozmowy prezydenta Polski i premiera Belgii - jak mówił Szczerski - były relacje między UE a NATO. Szczerski podkreślił, że Polska jest postrzegana jako kraj o najlepszych relacjach z USA z całej Unii.

- Dzisiaj UE swoje relacje z USA chce budować przez Polskę; w jakimś stopniu poszukuje się w Polsce adwokata Europy wobec USA, Waszyngtonu i tego, w jaki sposób możemy dzisiaj nasze znakomite relacje polsko-amerykańskie przełożyć na dobre relacje europejsko-amerykańskie - oświadczył Szczerski.

ac/ PAP