Nie żyje polska himalaistka. 50-latka zmarła podczas wejścia na Manaslu (8156 m n.p.m.)

O śmierci Rity Bladyko poinformowała na Facebooku inna Polka Magdalena Gorzkowska, która w piątek 27 września weszła na szczyt ósmej góry świata. W drodze powrotnej spotkała podchodzącą na szczyt himalaistkę, której stan był zły - nie wiedziała kim i gdzie jest. "Powiedziałam Szerpom, żeby związali ją i ciągnęli w dwójkę do obozu czwartego. Tak też zrobili". Mimo próby ratunku kobieta zmarła.

Rita Bladyko była uczestniczką polskiej wyprawy na Manaslu. Polka została znaleziona martwa w sobotę około godz. 7:30. Zmarła siedziała przed swoim namiotem w obozie trzecim. Taką informację przekazała Magdalena Gorzkowska serwisowi wspinanie.pl.

"27 września o 6:35 stanęłam wraz z Pembą Szerpą na szczycie ósmej góry świata!" - napisała Gorzkowska na swoim Facebooku.

"Około 500 m przed C4 spotkaliśmy Polkę Ritę Bladyko, z jej Szerpą... Jej stan był bardzo nieciekawy, nie wiedziała kim jest i gdzie jest. Udało mi się namówić ją, że trzeba koniecznie schodzić w dół. Powiedziałam Szerpom, żeby związali ją i ciągnęli w dwójkę do C4. Tak też zrobili. Zadzwoniłam do bazy i powiedziałam, że koniecznie trzeba Ritę ściągnąć na dół helikopterem. Szef bazy powiedział, że zaciągną ją do C3 i tam przyleci helikopter. W C4 dopilnowałam, aby dostała tlen z butli, herbatę i ciepły śpiwór. Widziałam, że ludzie się nią zajmują i jest obok kolega z grupy" - napisała Gorzkowska.

"Słyszałam głos Rity, jej Szerpa podał informację do Bazy, że jest z nią lepiej. Dziś rano obudziła mnie informacja, że Polka nie żyje..." - dodała Gorzkowska.

