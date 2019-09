Odwołanie wiceprezesów NIK. Pat na komisji, przerwa w obradach

Sejmowa komisja ds. kontroli państwowej zajęła się w czwartek opiniowaniem wniosków prezesa NIK Mariana Banasia o odwołanie trzech obecnych wiceszefów Izby i powołanie na wiceprezesa Małgorzaty Motylow. Chodzi o odwołanie wiceprezesów: Ewy Polkowskiej, Wojciecha Kutyły oraz Mieczysława Łuczaka. Na posiedzeniu komisji nie było prezesa NIK, ani obecnych wiceprezesów Izby; udział w nim bierze Małgorzata Motylow.

W pierwszej kolejności komisja zajęła się zaopiniowaniem wniosku o odwołanie Ewy Polkowskiej. Szef komisji Wojciech Szarama (PiS) na początku posiedzenia odczytał pierwszy z wniosków prezesa NIK do marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

"W związku z powołaniem mnie w dniu 30 sierpnia 2019 roku na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli i planowanej przeze mnie zmiany koncepcji funkcjonowania ścisłego kierownictwa Najwyższej Izby Kontroli niezbędna jest zmiana na stanowisku wiceprezesa NIK. W związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia o Najwyższej Izby Kontroli uprzejmie proszę o panią marszałek o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku i odwołanie pani Ewy Polkowskiej ze stanowiska wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli" - odczytał.

"Proszę, żebyśmy wezwali prezesa"

W odpowiedzi na to wiceprzewodnicząca komisji Elżbieta Stępień (PO-KO) złożyła wniosek o rozszerzenie posiedzenia komisji o punkt dotyczący przedstawienia przez obecnego na sali dyrektora generalnego NIK Andrzeja Stycznia upoważnienia do reprezentowania NIK.

Styczeń odparł, że dyrektor generalny jest członkiem kierownictwa NIK i może przebywać na posiedzeniu komisji, choć upoważnienia nie ma. - Pan prezes (NIK) prosił o to, żeby członek ścisłego kierownictwa był na dzisiejszym posiedzeniu komisji - dodał.

Posłowie opozycji pytali Stycznia, czy po wyborze na stanowiska prezesa NIK Mariana Banasia, odbyło się kolegium NIK, czy były dyskusje, gdzie mogło dojść do konfliktów w kierownictwie. - Od momentu powołania pana prezesa kolegium się nie odbyło - odpowiedział. Motylow dodała, że najbliższe posiedzenie kolegium NIK odbędzie się 23 października.

Robert Kropiwnicki (PO-KO) zwracał uwagę, że prezes NIK powinien osobiście złożyć wyjaśnienia ws. wątpliwości, które się wobec niego pojawiły. Jego zdaniem, prezes NIK powinien również uzasadnić swoje wnioski o odwołanie wiceprezesów. - Proszę, żebyśmy wezwali tutaj prezesa, pan przewodniczący ma takie prawo, żeby zrobić przerwę i poczekać na przybycie prezesa, żeby on osobiście udzielił uzasadnienie, co do tych wniosków - apelował.

Cztery głosy za, cztery przeciw

W głosowaniu za pozytywną opinią dla wniosku o odwołanie Polkowskiej opowiedziało się czterech członków komisji, tylu samo było za zaopiniowaniem go negatywnie. Szarama ogłosił, że "komisja zaopiniowała negatywnie" wniosek o odwołanie Ewy Polkowskiej. Przedstawiciel biura legislacyjnego zwrócił uwagę, że przy równej ilości głosów wniosek nie uzyskuje większości, więc nie ma rozstrzygnięcia. - Czyli nie ma żadnej opinii - podkreślił.

- Mam wątpliwości, co do pana opinii, że nie ma opinii - nie ma rozstrzygnięcia - odpowiedział Szarama. - Wydaje mi się to problematyczne; w moim odczuciu wniosek nie uzyskał większości. Ale ja mogę się mylić i ponieważ sprawa jest poważna, wobec powyższego, żeby zasięgnąć opinii Biura Analiz Sejmowych ogłaszam przerwę do godz. 17 - ogłosił szef komisji.

Później przerwa w posiedzeniu komisji została przedłużona do godz. 17.40.

Wcześniej posłowie komisji nie zgodzili się na odroczenie posiedzenia do czasu wyjaśnienia sprawy oświadczeń majątkowych prezesa NIK Mariana Banasia. Wniosek w tej sprawie złożył Ryszard Wilczyński (PO-KO). Poseł argumentował, że prezes NIK powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Komisja nie poparła także wniosku opozycji o odroczenie posiedzenia do czasu przybycia Mariana Banasia. Szarama argumentował, że obecność prezesa nie jest ustawowo wymagana.

Banaś "schował się do szafy"

Motylow wychodząc z posiedzenia komisji po zarządzeniu przerwy w obradach, nie chciała rozmawiać z dziennikarzami. Powiedziała, że nie będzie się wypowiadać do czasu zakończeniu komisji.

Posłowie PO-KO w przerwie obrad powiedzieli dziennikarzom, że opinia komisji nie jest wiążąca dla marszałek Sejmu, który bierze całą odpowiedzialność za zmiany na stanowiskach wiceprezesów NIK. Zwracali uwagę, że na komisji nie ma ani Banasia, ani przedstawiciela prezesa NIK-u oceniając, że komisji powinna zostać odroczona. Wskazywali również, że odwołanych ma być trzech wiceszefów NIK, a powołany w to miejsce tylko jeden.

Michał Szczerba (PO-KO), który nie jest członkiem komisji, ale uczestniczył w jej posiedzeniu, ocenił, że Banaś "schował się do szafy". - Jest tykającą bombą dla środowiska PiS-u, która pewnie będzie rozmontowana już po wyborach - powiedział. Podkreślił, że jeden wiceprezes NIK nie może kierować całą Izbą. - Mamy do czynienia z próbą demontażu NIK jako przyjętego systemu kontroli państwowej, rząd boi się NIK - ocenił poseł.

"Im więcej wyjaśnień byśmy otrzymali, tym lepiej"

O nieobecność Banasia na komisji był pytany w przerwie prac jej przewodniczący. - Jest rzeczą oczywistą, że im więcej wyjaśnień byśmy otrzymali, tym by było lepiej, ale jesteśmy wobec takiej, a nie innej sytuacji i musimy procedować w oparciu o ten materiał, który mamy - powiedział dziennikarzom Szarama.

Dopytywany, czy wniosek prezes NIK o odwołania wiceprezesów, w którym zapisane jest tylko jedno zdanie uzasadnienia, nie jest lekceważące dla komisji, Szarama powiedział: "Jest opinia komisji ds. kontroli państwowej, decyzję w tej sprawie będzie podejmowała pani marszałek. Być może, że jakieś dodatkowe wyjaśnienia wpłyną".

Zapytany, na jakiej podstawie decyzję podejmują członkowie komisji, odpowiedział, że na podstawie wniosku, który otrzymała komisja. - We wniosku jest zmiana koncepcji funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli - dodał.

- Każdy szef firmy, każdy minister obejmując swoje stanowisko dokonuje pewnych korekt w kierownictwie. Bardzo rzadko się zdarza motywowanie odwołania, albo powołania nowych wiceministrów, nowych sekretarzy czy podsekretarzy stanu. To jest prerogatywa szefa, w tym przypadku prezesa Najwyższej Izby Kontroli i tyle - powiedział.

Prezes NIK w oświadczeniu zamieszczonym we wtorek na stronie Izby podał, że od piątku 27 września do czasu zakończenia kontroli jego oświadczeń majątkowych prowadzonej przez CBA udaje się na urlop bezpłatny.

Zgodnie z ustawą o NIK, wiceprezesów Izby, w liczbie 3, powołuje i odwołuje marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, na wniosek prezesa NIK; prezesa NIK w razie potrzeby zastępuje wyznaczony przez niego jeden z wiceprezesów.

prz/ PAP