Zniszczył figurki Matki Boskiej z przydrożnych kapliczek we Włocławku. Sam zgłosił się na policję

44-latek usłyszał zarzuty związane z naruszeniem prawa do ochrony miejsc wykorzystywanych do obrzędów religijnych. Za to przestępstwo grozi nawet do 2 lat więzienia.

- Do zniszczenia czterech kapliczek stojących przy ulicach Chłodnej, Długiej, Kaliskiej i Kapitulnej doszło w sierpniu. Po zgłoszeniu (przez proboszcza jednej z parafii, kryminalni rozpoczęli ustalanie okoliczności zdarzeń. Rozpytywali mieszkańców oraz zabezpieczyli monitoring, który mógł pozwolić na ustalenie sprawcy lub sprawców. Podczas tych działań śledczy wytypowali mężczyznę, którego podejrzewali o udział w zniszczeniu elementów kapliczek - poinformował w piątek st. sierż. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Dodał, że sprawca, który zgłosił się na komendę po publikacji jego wizerunku w mediach, nie był w stanie wytłumaczyć swojego postępowania. Usłyszał on od śledczych zarzuty zniszczenia kapliczek - w tym figur Matki Boskiej. St. sierż. Tomaszewski już wcześniej informował, że dwóch figur nie da się odtworzyć, bo były z gipsu i zostały rozbite. Mniej ucierpiała trzecia - drewniana i być może ją uda się naprawić.

pgo/ PAP