Nie żyje słonica Tikiri. Zwierzę było zmuszane do wyczerpujących występów

The sad news is just out tonight that Tikiri passed away this evening. There is both sorrow and relief here. To think of her brings such pain to my heart. That hard service was her life, and not freedom, carries for me a commitment to others who yet suffer. That we could not help her before her eyes would shut forever fosters a renewed courage, and bears a responsibility for us to find safe refuges for all of the captive Giants born under the yoke of Man. What we wished for Tikiri, even a few days of freedom with love and care, we will demand for others. The day that I met Tikiri, her eyes locked with mine, telling me all that I needed to know. Her own fear and anger and sorrow is now part of that longer memory of her kind which should bear us no affection. Tikiri's suffering has ended, her soul is now free. No more harm can come to her. RIP dear Tikiri. Never look back to this world so cruel toward you and your friends. หลังจากที่ล้มครั้งแล้วครั้งเล่า มาตอนเย็นนี้ทิคคิรีก็ได้จากโลกนี้ไปอย่างทุกข์ทรมาน เธอไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นอิสรภาพก่อนเธอตาย เธอไม่เคยได้สัมผัสความรักจากมนุษย์ก่อนที่ดวงตาคู่นั้นของเธอจะปิดสนิท วันที่ดิฉันได้พบกับทิคคิรีที่ศรีลังกา และตัดสินใจนำเรื่องของเธอสู่สายตาชาวโลก ดวงตาคู่นั้นของเธอมันบอกทุกอย่างในความรู้สึกที่เธอมี ดิฉันรู้สึกสัมผัสถึงความกลัว โกรธ ความเจ็บปวด และความหมดหวังของเธอ หลับให้สบายนะทิคคิรีวันนี้เป็นอิสระแล้ว ไม่ต้องเป็นทาสใครอีกต่อไป มองไปข้างหน้าอย่าหันหลังกลับมามอง โลกนี้ที่มีแต่การทารุนกรรม เกิดมาอีกทีอย่าเกิดมาเป็นช้างให้คนทารุนกรรมอีก #saveelephantfoundation #bekindtoanimals #bekindtoelephants #elephant