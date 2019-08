Słoń u dentysty. W ruch poszły dźwig, piły, dłuta i młotki

20-letni obecnie Ninio od zawsze miał problem z ciosami. Eksperci z RPA gościli w Poznaniu już wcześniej, m.in. kilka lat temu usunęli słoniowi jeden cios, drugi przycięli i zaplombowali.

- Teraz przycięty i zaplombowany cios musi zostać prześwietlony i ponownie zbadany, bo coś tam się znowu dzieje niedobrego. Naszemu słoniowi ciosy pękały od dzieciństwa i musi być pod opieką ekspertów, przeszedł już w sumie pięć operacji dentystycznych - wyjaśniła Małgorzata Chodyła, rzecznik poznańskiego zoo.

Wizyta słonia u dentysty to zawsze poważne przedsięwzięcie. Przygotowania do operacji ruszyły wczesnym rankiem.

"Usypianie słoni to najwyższa szkoła jazdy"

Ninio musiał zostać uśpiony. Trwało to kilka godzin. - Usypianie słoni i żyraf to w weterynarii najwyższa szkoła jazdy. Chodzi o to, żeby zwierzę usypiać w sposób kontrolowany i by słoń w odpowiedni sposób się położył. By nie poplątały mu się nogi, bo przełożenie źle ułożonej nogi słonia to ciężka praca dla sześciu silnych mężczyzn - wyjaśniła Chodyła.

Potem do pracy przystąpili najlepsi słoniowi dentyści świata. Jak się okazało tym razem konieczne było usunięcie całego ciosu. Operacja trwała 5 godzin, ale zakończyła się sukcesem.

"Słoń wybudzony, stoi! (...) Jesteśmy zmachani, wyczerpani, ale pełni nadziei, że wkrótce Ninio dojdzie do siebie" – poinformowali przedstawiciele ogrodu zoologicznego na Facebooku.

- Ten cios był używany troszkę jak nasze ręce, ale po tym jak Ninio poradził sobie z ubytkiem pierwszego ciosa, myślę, że dużo szybciej znajdzie zachowania które będą mu pomagały po utracie drugiego - przekazał Robert Dąbrowski, opiekun słoni w zoo w Poznaniu.

Usunięty kawałek ciosa zostanie spalony w trakcie specjalnej uroczystości. W ten sposób poznański ogród zoologiczny chce zwrócić uwagę na problem kłusownictwa i zabijania słoni w celu zdobycia kości słoniowej.

