Morawiecki: w końcu mamy system, który wspiera polskich przedsiębiorców, produkty i usługi

Koszt tej inwestycji, która pozwoli podwoić fabryce produkcję, to 77 mln zł, z czego prawie 25 mln zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Jesteśmy bardzo dumni, że mamy takie firmy, które de facto też odpowiadają na najnowsze trendy gospodarcze. Najnowsze trendy gospodarcze w Unii Europejskiej i u nas, w Polsce, wiążą się z gospodarką w obiegu zamkniętym. Tutaj mamy do czynienia właśnie z odzyskiwaniem substancji, z odzyskiwaniem półproduktów, które w procesie mniej zaawansowanym byłyby po prostu odpadami – zaznaczył w swoim wystąpieniu premier.

"Odnosimy sukcesy na całym świecie"

Morawiecki wyraził też zadowolenie, że surowce do produkcji Nitroerg odbiera głównie od polskich firm. - Bardzo dobrze, że w końcu mamy taki system, który wspiera polskich przedsiębiorców, polskie produkty i polskie usługi. Tworzy się swoista gospodarka w obiegu zamkniętym, ale w innym sensie, też w bardzo pozytywnym dla nas – mówił szef rządu.

- Dojrzałe państwa Europy Zachodniej znają ten model gospodarczy od dawna – wspierają się nawzajem tam gdzie tylko mogą, bo oczywiście jesteśmy gospodarką otwartą, chcemy być gospodarką otwartą. Eksportujemy na cały świat, odnosimy sukcesy na całym świecie, czego najlepszym dowodem jest to, że eksport Polski w ostatnich latach (...) rośnie dwa razy szybciej niż eksport całego świata – powiedział premier.

- To z kolei świadczy dobitnie o tym, że jesteśmy coraz bardziej konkurencyjni w naszym modelu gospodarczym, zaproponowanym w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – oświadczył szef rządu.

Prezes KGHM: Nitrocet to odpowiedź na wyzwania naszych czasów

Minister energii Krzysztof Tchórzewski wyraził zadowolenie, że firma Nitroerg kontroluje 10 proc. światowego rynku materiałów wybuchowych.

- Jeżeli dodamy do tego, że to są materiały wybuchowe i dodatki do paliw, to mamy z czego się cieszyć (...) To wszystko jest nam w gospodarce bardzo potrzebne – dodał.

Prezes KGHM Polska Miedź – firmy kontrolującej Nitroerg - Marcin Chludziński wyraził przekonanie, że Nitrocet to odpowiedź na wyzwania naszych czasów, które wymagają przetwarzania odpadów produkcyjnych z innych linii oraz dbania o środowisko naturalne. Prezes podkreślił, że Nitroerg to spółka z polskim kapitałem, rozwijająca się i mająca przed sobą dobrą przyszłość.

Prezes spółki Nitroerg Grzegorz Sosna mówił, że realizacja inwestycji umożliwia podwojenie zdolności produkcyjnych, zwiększenie efektywności i produkcję bardziej przyjazną środowisku. - Jest to dla nas szczególnie istotne, gdyż znajdujemy się na terenie zielonej gminy, tuż za ogrodzeniem mamy obszar Natura 2000 - zaznaczył.

Jak działa Nitrocet 50

Realizacja uruchomionej w środę inwestycji trwała trzy lata. Prezes Sosna zaznaczył, że na tym nie kończą się plany rozwojowe jego firmy. Trwają prace nad uruchomieniem instalacji do produkcji dodatków do paliw na bazie Nitrocetu.

Produkowany od lat w Krupskim Młynie Nitrocet 50 – to dodatek do oleju napędowego podnoszący liczbę cetanową, czyli zdolność paliwa do samozapłonu. Zapewnia szybszy zapłon przy zimnym silniku, korzystnie wpływa na moc silnika i efektywność spalania oleju napędowego, konserwuje silnik i zapewnia jego płynne działanie przy niższym ciśnieniu.

Redukuje to emisję toksycznych składników spalin oraz zmniejsza hałas, eliminuje osady węgla na dyszach wtryskiwaczy. Działająca w Krupskim Młynie instalacja jest jedyną tego typu w Polsce i jedną z kilku na świecie.

Spółka Nitroerg powstała w 2006 r. z połączenia dwóch wcześniej niezależnych zakładów w Bieruniu i Krupskim Młynie, produkujących od wielu lat materiały wybuchowe – zakład w Krupskim Młynie powstał jeszcze w XIX w. W 2011 roku głównym udziałowcem Nitroerg została spółka KGHM Polska Miedź.

Produkty Nitroerg w 40 krajach

Nitroerg od wielu lat produkuje materiały wybuchowe emulsyjne, amonowo-saletrzane, dynamity oraz elektryczne, nieelektryczne oraz elektroniczne systemy inicjowania. Produkty Nitroerg trafiają do ponad 40 krajów.

Eksport stanowi ok. 60 proc. sprzedaży firmy. Spółka Nitroerg Serwis świadczy usługi kompleksowego wykonawstwa robót wiertniczo-strzałowych. Jest dystrybutorem produktów Nitroerg na rynku kopalń odkrywkowych oraz w obszarze prac cywilnych wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych.

