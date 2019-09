Polscy siatkarze utknęli na lotnisku w Amsterdamie. Nie mogą wylecieć na półfinał ME

Podopieczni Vitala Heynena wszystkie siedem dotychczasowych meczów czempionatu rozegrali w trzech holenderskich miastach. W poniedziałkowy wieczór w 1/8 finału pokonali w Apeldoorn Niemców 3:0. Po spotkaniu udali się do hotelu, by się spakować przed porannym lotem z Amsterdamu.

Po dotarciu na lotnisko okazało się jednak, że ich podróż nie będzie przebiegała zgodnie z pierwotnym planem. Lot zaplanowany na godz. 10:15 został odwołany.

"Jest nadzieja na bilety do Zagrzebia, ale nie dla wszystkich"

- Jesteśmy w Amsterdamie, meliśmy lecieć tym samym samolotem, co nasza reprezentacja. Nasza drużyna kilka minut temu przyjechała na terminal lotniska Schiphol i otrzymała informację, że dwudniowy strajk powoduje anulowanie na razie wszystkich lotów do Lublany - powiedział dziennikarz Polsat Sport Jerzy Mielewski, który jest na holenderskim lotnisku.

Jak poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej, trwa szukanie zastępczego połączenia.

"Jest nadzieja na bilety do Zagrzebia, ale nie dla wszystkich..." - napisano na związkowym koncie na Twitterze.

- Szukając lotów do Słowenii, wiemy, że na pewno jutro jest lot bezpośredni. Dzisiaj powinny się jakieś znaleźć, ale z międzylądowaniem w Paryżu. Pytanie też, czy dla tak dużej grupy będzie tyle biletów. Na razie nasi zawodnicy stoją pod ścianą, miny mają niewesołe, bo przecież czeka ich półfinał ME, a to, jak wiemy, może trochę potrwać, bo tutaj trzeba znaleźć około 20 biletów, a to może nie być łatwa sprawa - dodał Mielewski.

