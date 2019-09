Zygmunt Solorz i Mirosław Błaszczyk laureatami nagród 30-lecia TV-SAT Magazynu

- Jako Telewizja Polsat obchodzimy w tym roku 26-lecie naszego istnienia. TV-SAT magazyn istnieje 30 lat i pamiętając początek naszej historii, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście na TV-SAT uczyliśmy się troszeczkę telewizji. Potem rozwinęło się to w takim kierunku, że to my nabraliśmy rozmachu, przyspieszyliśmy, stworzyliśmy Cyfrowy Polsat i razem z TV-SAT magazynem mogliśmy naszym widzom pokazać to, co najlepsze, zaproponować to, co uważaliśmy, że warto zobaczyć w telewizji - powiedział Mirosław Błaszczyk, prezes zarządu spółki Cyfrowy Polsat.

Cyfrowa rewolucja w Grupie Polsat

Od piątku 20 września, w ramach testu usług telewizji hybrydowej, kanał informacyjny Polsat News dostępny jest za darmo w telewizji naziemnej. Podpowiadamy co zrobić, by nas odbierać.

Polsat News nadawany jest w ramach testów w czterech nowych lokalizacjach: w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Trójmieście.

Został też odkodowany na multipleksie czwartym, który dociera do 33 proc. Polaków.

Oglądać go mogą za darmo mieszkańcy między innymi Wrocławia, Szczecina, Koszalina, Słupska, Trójmiasta, Elbląga, Olsztyna, Białegostoku, Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy, Inowrocławia, Płocka, Warszawy, Poznania, Zielonej Góry, Ostrowa Wielkopolskiego, Łodzi i Pabianic, Radomia, Lublina, Legnicy, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Opola, Częstochowa, Kielc, Katowic, Rybnika, Jaworzna, Jastrzębia-Zdrój, Bielsko-Białej, Krakowa, Tarnowa, Rzeszowa, Włocławka i Kolbuszowej.

luq/ Polsat News, polsatnews.pl