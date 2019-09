Wraca Liga Mistrzów! Piłkarskie gwiazdy na antenach Polsatu

Na ten moment czekali kibice piłki nożnej na całym świecie. Już we wtorek najlepsi zawodnicy i trenerzy, najlepsze kluby z najlepszych europejskich lig, rozpoczną rywalizację o jedno z najważniejszych trofeów w piłce nożnej.

Łącznie w gronie 32 drużyn, które w ośmiu grupach będą rywalizować o charakterystyczny "uszaty" puchar Ligi Mistrzów jest 10 Polaków.

Polacy w grze



Robert Lewandowski z Bayernu Monachium będzie rywalizować w grupie B z piłkarzami z Olympiakosu Pireus, Tottenhamu Hotspur i Crveny Zvezdy Belgrad.



W grupie C znalazło się Dinamo Zagrzeb, którego piłkarzem jest Damian Kądzior. Rywalami jego zespołu będą Atalanta Bergamo, Szachtar Donieck i Manchester City.



Największe "skupisko" Polaków jest w grupie D. Mogą tam zagrać Maciej Rybus i Grzegorz Krychowiak z Lokomotiwu Moskwa, Adrian Stanilewicz z Bayeru Leverkusen i Wojciech Szczęsny z Juventusu Turyn. Grupę uzupełnia Atletico Madryt.



W grupie E znaleźli się Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik z Napoli oraz Jakub Piotrowski z KRC Genk. Biało-czerwonych nie ma w kadrach występujących w tej grupie Liverpoolu i Red Bull Salzburg.



Grono polskich piłkarzy w fazie grupowej LM uzupełnia Łukasz Piszczek, który broni barw wylosowanej do grupy F Borussii Dortmund. Już w pierwszej kolejce naprzeciwko BVB stanie Barcelona, później także Inter Mediolan i Slavia Praga.

Wielkie pieniądze do zgarnięcia z boiska



Liga Mistrzów to nie tylko wielki prestiż, ale również wielkie pieniądze. Kluby, które wezmą udział w rozgrywkach otrzymają łącznie ok. dwóch miliardów euro.



Podobnie jak w ubiegłym sezonie, za sam awans do fazy grupowej Champions League każdy z 32 klubów otrzymał po 15,25 mln euro. Zespół, który wygra wszystkie sześć spotkań w tej rundzie, wzbogaci się co najmniej o 16,2 mln euro (każde zwycięstwo wyceniono na 2,7 mln, remis - na 900 tys.). Premia za awans do 1/8 finału wynosi 9,5 mln, za ćwierćfinał - 10,5 mln, a półfinał - 12 mln. Przegrany w finale otrzyma 15, a zwycięzca - 19 milionów euro.



W puli ze sprzedaży praw marketingowych i telewizyjnych do podziału jest 292 mln euro. Utrzymano ponadto kwotę 585,05 mln, która zostanie rozdysponowana między kluby w zależności od ich pozycji w rankingu, uwzględniającym występy w ostatnich 10 latach (to nie to samo co ranking klubów UEFA). Najniżej sklasyfikowany uczestnik otrzyma 1,108 mln euro, 31. w tym zestawieniu - 2,216 mln, kolejny - 3,324 mln itd. aż do zajmowanego przez Real Madryt pierwszego miejsca - 35,456 mln euro.

Historia nie przemawia za Liverpoolem



Trofeum wywalczonego w ubiegłym sezonie broni Liverpool. Do tej pory w liczącej ćwierć wieku historii piłkarskiej Ligi Mistrzów udało się tego dokonać jedynie Realowi Madryt. "Królewscy" dokonali tego dwa razy z rzędu.

W przeszłości czterech triumfatorów LM dotarło do finału w kolejnym sezonie, ale doznało porażki. Aż trzy z tych przypadków miały miejsce w latach 1995-97 (kolejno AC Milan, Ajax Amsterdam i Juventus). Czwarty raz zdarzyło się to w 2009 roku, gdy broniący trofeum Manchester United uległ w finale Barcelonie 0:2.



Pięciokrotnie zwycięzcy rywalizacji odpadli w następnej edycji w 1/8 finału, sześć razy w ćwierćfinale i aż siedmiokrotnie w półfinale. W sezonie 2012/13 Chelsea Londyn nie zdołała przebrnąć fazy grupowej.

Ronaldo śrubuje rekordy



W rozpoczynającej się we wtorek edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów swój rekord strzelecki będzie się starał wyśrubować broniący obecnie barw Juventusu Turyn Cristiano Ronaldo. Portugalczyk ma strzelił już w tych rozgrywkach 126 goli i jest pod tym względem rekordzistą.



Drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów zajmuje Argentyńczyk Lionel Messi z Barcelony - 112 bramek. Szósty jest Robert Lewandowski z 53 trafieniami.



Finał Ligi Mistrzów UEFA sezonu 2019/2020 zostanie rozegrany 30 maja na Stadionie Olimpijskim im. Atatürka w Stambule. To miejsce wyjątkowe dla polskich kibiców. To właśnie na tym obiekcie w 2005 roku FC Liverpool pokonał w finale LM AC Milan po serii rzutów karnych, dzięki fantastycznej postawie Jerzego Dudka w bramce.

