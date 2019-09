Wyłudził 50 tys. zł od 92-letniego warszawiaka. Nie zawahał się przyjść po więcej

Krótko obcięty mężczyzna w koszuli i dżinsach przyszedł do mieszkania 92-latka. Namówił go do pomocy w "tajnej akcji policji", która miała doprowadzić do rozbicia groźnej zorganizowanej grupy przestępczej. Aby się udała, starszy pan musiał wypłacić oszczędności życia i przekazać nieznajomym. 55-letni oszust wpadł z kopertą w ręce. W środku było 100 tysięcy.