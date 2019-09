TRAKO 2019. W Gdańsku rozpoczęły się największe targi kolejowe w Polsce

30 tys. m2 powierzchni wystawienniczej, 1000 metrów torów do ekspozycji taboru oraz maszyn i urządzeń torowych, ponad 700 wystawców z 30 krajów – to wizytówka 13. edycji Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2019. Największego i najbardziej prestiżowego w Polsce spotkania branży transportu szynowego i drugich co do wielkości oraz znaczenia targów kolejowych w Europie.