Liderzy PO rozmawiali w Brukseli z von der Leyen. Tematem m.in. program do walki z rakiem

Szef PO Grzegorz Schetyna i kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska spotkali się w Brukseli z przewodniczącą elekt Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, by przekonywać ją do utworzenia europejskiego programu walki z rakiem.

- Problemy służby zdrowia, problemy zdrowia są dla Polaków najważniejsze i te problemy także dla nas są bardzo ważne. Po rozmowach z Polakami wiemy, że musimy bardzo gwałtownie przeciwstawić się chorobom, a szczególnie rakowi. Mamy nasz polski program w sprawie walki z rakiem, ale uważamy i chcemy, żeby nasi pacjenci, nasi obywatele mieli takie same warunki i metody leczenia raka jak wszyscy mieszkańcy Europy - powiedziała we wtorek na konferencji prasowej w Parlamencie Europejskim Kidawa-Błońska.

Europosłowie PO w ramach frakcji Europejskiej Partii Ludowej jeszcze w ubiegłym tygodniu w Strasburgu zaproponowali utworzenie specjalnej komisji ds. walki z rakiem w PE. Sprawa ta nie jest nowa, bo przed wyborami była jednym z priorytetów kandydata chadeków na szefa KE Manfreda Webera. PE nie podjął jeszcze decyzji w sprawie powołania komisji.

"Chcemy, by powstał europejski program do walki z rakiem"

- Chcemy, żeby powstał europejski program do walki z rakiem. Nasza propozycja została przyjęta z dużym zrozumieniem, bo nikt tak dobrze jak pani przewodnicząca nie rozumie, że rak jest zabójcą XXI wieku i musimy wspólnie się mu przeciwstawić - zaznaczyła Kidawa-Błońska. Von der Leyen jest z zawodu lekarzem.

Szef delegacji PO w europarlamencie Andrzej Halicki, który również brał udział w spotkaniu z przewodniczącą elekt KE relacjonował, że potwierdziła ona, iż dopisuje do priorytetów swoich działań kwestie walki z rakiem. Jak zaznaczył frakcja EPL będzie nie tylko wspierać to zadanie w ramach przyszłej komisji w PE, ale też przez negocjacje wsparcia systemowych rozwiązań dotyczących walki z rakiem.

- Te działania powinny dać w nowej perspektywie finansowej ramy finansowe dla wsparcia tego projektu; w najbliższym budżecie uzyskaliśmy gwarancję pilotażu - mówił Halicki.

"To jest ważna rzecz"

Z kolei szef PO zwracał uwagę, że europejska ochrona zdrowia to część programu Koalicji Obywatelskiej. Politycy PO przywieźli do Brukseli program zdrowotny partii.

- To jest ważna rzecz, bo wpisujemy tę rzeczywistość walki z największym mordercą XXI wieku, z rakiem, w europejską aktywność. Mieliśmy bardzo dobrą rozmowę z Ursulą von der Leyen - zaznaczył Schetyna.

Jak mówił jego ugrupowaniu zależy, żeby program walki z rakiem został wpisany w nową perspektywę finansową UE. - Taką deklarację przyjęliśmy i będziemy to bardzo mocno propagować. (...) W Polsce będziemy chcieli pokazać, że można to wpisywać w powszechne, krajowe programy walki z rakiem. Będziemy to traktować priorytetowo w Polsce. Mówiliśmy o tym przed wyborami, teraz w kampanii wyborczej. Będziemy chcieli to realizować po wyborach - powiedział Schetyna.

"Dziś rak zbiera swoje żniwo"

Rak to choroba, która dotyka na całym świecie ogromną liczbę ludzi, a w Europie musi się z nią zmagać prawie 200 milionów osób. Politycy PO podkreślają, że w Polsce to już zagrożenie cywilizacyjne.

- Dziś rak zbiera swoje żniwo, dlatego mówimy, że nie wystarczy tylko NFZ, nie wystarczą środki, które mamy w Polsce, musimy oczekiwać pomocy ze strony KE, PE i będziemy takie wsparcie dla tej walki budować - zaznaczył przewodniczący PO.

Innym z tematów rozmów była agenda przyszłej KE, kwestie klimatyczne, a także kampania wyborcza w Polsce.

ac/ PAP