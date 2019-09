Szumowski: w tym roku 80 mln zł dofinansowania na 200 nowych ambulansów w całej Polsce

- To jest kontynuacja programu dla ratownictwa medycznego - powiedział Szumowski podpisując w poniedziałek w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku jedną z czterech umów na dofinansowanie zakupu nowych ambulansów, które będą obsługiwać część północnego Mazowsza. Nowe karetki trafią, oprócz Płocka, także do Gostynina, Sierpca i Staroźreb.

Minister zdrowia podkreślił, że ratownictwo medyczne ma być służbą państwową, jak służby mundurowe, np. straż pożarna. - Za tym nie tylko powinna iść legislacja, rozwiązania, które służą rozwojowi ratownictwa, ale za tym muszą iść także rozwiązania finansowe, pieniądze - oświadczył Szumowski. Przypomniał, że w zeszłym roku wsparciem finansowym objęto Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR), które - jak wskazał - "są elementem systemu ratownictwa medycznego".

"80 mln złotych, które rząd przeznaczył na modernizację taboru"

- W tym roku 200 karetek w całej Polsce. To jest 80 mln zł, które rząd przeznaczył na modernizację taboru. Te karetki trafiają równomiernie w całej Polsce, we wszystkich województwach, do małych, do większych miejscowości, do powiatów, które nie zawsze było stać na tę modernizację - powiedział Szumowski.

Szef resortu zdrowia zaznaczył, że nowe karetki, których zakup objęty jest dofinansowaniem, "muszą być to bardzo nowoczesne samochody, świetnie wyposażone, żeby pacjenci mogli bezpiecznie dojechać do SOR-ów, a ratownicy, żeby mogli funkcjonować w komforcie".

- To są potrzebne inwestycje, inwestycje, które zaczynamy. Niedługo fundusz inwestycyjny w szpitale. Do tej pory nie mieliśmy możliwości prawnych, żeby inwestować również w szpitale, które nie są we władaniu ministra zdrowia. W przyszłej kadencji taka możliwość będzie - podkreślił Szumowski.

- Myślę, że te całe spectrum różnych metod inwestycji w służbę zdrowia poszerza się coraz bardziej i te pieniądze, które udaje odzyskać z różnych innych miejsc, można zainwestować w rzeczy dobre dla pacjentów - stwierdził.

"Szumowski przejdzie do historii"

Poseł PiS Maciej Małecki ocenił, że minister Szumowski "przejdzie do historii, jako ten minister zdrowia, który przekroczył 100 mld zł w budżecie na służbę zdrowia".

- To jest historyczne osiągnięcie. Tego szczerze gratuluję. Te wydatki cały czas rosną. Za kilka lat osiągniemy 160 mld zł - powiedział poseł. Małecki zaznaczył przy tym, że głównym celem zwiększania środków na ochronę zdrowia, w tym np. na wsparcie kupna ambulansów, "jest wzrost bezpieczeństwa mieszkańców".

Jak wyjaśniła dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku Lucyna Kęsicka, cztery karetki, które zostaną zakupione w efekcie umowy podpisanej w poniedziałek z resortem zdrowia zastąpią tam najbardziej wysłużone pojazdy. - Na karetkę dostajemy 400 tys. zł. Będą cztery karetki, po jednej w Płocku, Gostyninie, Sierpcu i Staroźrebach - dodała.

"Brakuje lekarzy, brakuje ratowników"

Kęsicka zaznaczyła, iż obecnie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, obejmująca swym zasięgiem 10 mazowieckich powiatów, dysponuje 15 karetkami systemowymi do ratownictwa medycznego. Przyznała, że obecnie stacja ma trudności z obsadą ambulansów.

- Brakuje lekarzy, brakuje ratowników - stwierdziła.

WIDEO - Wójt Żelazkowa zatrzymany podczas marszu równości w Kaliszu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ PAP