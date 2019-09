Szumowski: szpitale powiatowe dostaną dodatkowe 344 mln zł

Dodatkowe 344 mln zł dostaną szpitale I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali – poinformował we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Pieniądze – jak podał – trafią do 373 placówek.

Takie dotacje zakłada nowy projekt zmiany w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, przedłożony do akceptacji ministra zdrowia i ministra finansów.

MZ zauważa, że to już trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost wyceny świadczeń. Łączny wzrost ryczałtu dla podmiotów I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali wyniesie 802 mln zł – 9 proc. w skali roku.

Pieniądze na wyższe wyceny zabiegów

Oprócz szpitali o znaczeniu regionalnym dodatkowe pieniądze przeznaczone zostaną także na wzrost wyceny 34 świadczeń wysokospecjalistycznych, które realizowane są przede wszystkim w ośrodkach referencyjnych – szpitalach klinicznych i instytutach badawczych (są to np. kompleksowe zabiegi w zaćmie i jaskrze; podniesiona będzie także wycena kompleksowej opieki nad pacjentem w oddziale udarowym).

Zarządzenie zakłada wprowadzenie współczynnika korygującego 1,04 dla szpitali I stopnia oraz 1,03 dla szpitali II stopnia, co w istotny sposób powinno poprawić ich kondycję. Warto podkreślić, że zmiany zostaną wprowadzone ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r., dzięki czemu – jak akcentuje MZ – podmioty otrzymają istotny zastrzyk finansowy.

Łączny wpływ zmian na plan finansowy NFZ to 344 mln zł. Ich sfinansowanie jest możliwe dzięki uruchomieniu drugiej transzy z 1,8 mld zł, które trafiły do NFZ z budżetu państwa. "To dowód na działanie tzw. ustawy 6 proc. – takich kwot z budżetu państwa na zdrowie nasi poprzednicy nigdy nie przekazywali" – podnosi resort.

Przeciętny wzrost wyniesie ok. 1 mln zł w skali roku, w przypadku największych podmiotów będzie to prawie 3,4 mln zł, z kolei najmniejsze szpitali otrzymają po ok. 50 tys. zł. Łącznie podwyżka obejmie 373 szpitale. Najwięcej z nich – aż 141 podmiotów – mieści się w przedziale od 0,5 do 1 mln zł, w zakresie do 0,5 mln plasuje się 90 podmiotów, a w zakresie od 1 do 1,5 mln – 89 podmiotów.

MZ podnosi, że wsparcie trafi do każdego województwa i do ośrodków o różnej wielkości. Przykładowo, o ok. 2,3 mln zł wzrośnie ryczałt w warszawskim Szpitalu Wolskim i inowrocławskim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka, a o ok. 1,1 mln otrzyma Szpital nr 1 w Rzeszowie i szpital w Krasnymstawie.

O sposobie podziału dodatkowych środków decyduje każdorazowo dyrektor szpitala. Przekazane w ciągu roku kwoty mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne.

Minister Szumowski przekonywał we wtorek, że przy wzrastających nakładach na ochronę zdrowia, szybszych niż nakazane w ustawie, kolejne lata przyniosą dalszą poprawę i wzrost wyceny świadczeń.

"Milion plus"

- Ta kadencja jest pod znakiem inwestowania w ludzi. I te ruchy, które myśmy robili, inwestując w ludzi, w kadry, to są ruchy, które były niezbędne do tego, żeby pacjent był bezpieczny. Gdyby nie te ruchy, to by tych kadr za jakiś czas w ogóle nie było. W tej chwili przyszedł czas na to, żeby więcej pieniędzy przeznaczyć na ryczałt – powiedział Szumowski.

Dodał, że ma nadzieję, że dyrektorzy z zadowoleniem przyjmą "milion plus". Dodatkowe 344 mln zł trafią do 373 podmiotów, co oznacza, że średnio każdy z nich otrzyma ok. 1 mln zł.

- Myślę, że patrząc z perspektywy kolejnych lat, 2020, 2021 roku, to naprawdę nie jest ostatnie słowo. Przy wzrastających nakładach – szybciej niż ustawa "sześć procent" nakazuje – te kolejne lata przyniosą kolejne poprawy i kolejne wzrosty wycen – stwierdził minister.

jm/ PAP