Służby biorą udział w #TetrisChallenge i rozkładają sprzęt na części pierwsze [ZDJĘCIA]

#TetrisChallenge to akcja, w której układa się elementy jak klocki w popularnej grze i fotografuje się je z góry. Hasztag zdominowałyu zdjęcia służb ratowniczych z całego świata, które pokazują swoje wyposażenie.



W akcji wzięli udział pracownicy służb m.in. z Tajwanu, Belgii, Francji, Holandii, Anglii, Białorusi, Belgii, Szwajcarii, Singapuru i wielu innych miejsc.

It’s taken a while and we had a few limitations but we’ve managed a reasonable go at the #TetrisChallenge. First @RNLI station so looking forward to seeing how our colleagues do. Also @MPSonthewater, @CityPolice, @FireLambeth & @LFBTowerHamlets if you’re up for the challenge? pic.twitter.com/rqrrblYrS9 — Tower RNLI (@TowerRNLI) September 23, 2019

We've joined the #TetrisChallenge! Our High Risk Search Team Land Rover and trailer carries a surprising amount of equipment, allowing our team to operate in all areas of Hampshire.#SAR #Hampshire #LowlandRescue #SearchAndRescue #highrisksearch pic.twitter.com/TUCkBVdTVx — Lowland Rescue (@LowlandRescue) September 23, 2019

Tetris Challenge HVK Gent. pic.twitter.com/WyPf9S36O9 — Het Vlaamse Kruis (@HetVlaamseKruis) September 22, 2019

Ever wondered whats inside our #ambulance ? pic.twitter.com/irZdQtyXcU — St John Cymru Llandudno (@SJCLlandudno) September 15, 2019

Do akcji dołączyły też służby z Polski. Sfotografowali się już m.in. strażacy z OSP Deszczno, OSP Milanówek, OSP Studzionka, OSP z Nakła nad Notecią, ekipa krakowskiego pogotowia ratunkowego i policjanci z Żyrardowa.



"Jesteśmy częścią systemu"



Swoją wersję #TetrisChallenge zorganizował także SOR w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.



- Od jakiegoś czasu mówiłam kolegom: zobaczcie, to jest fajne, można zobaczyć, jaki sprzęt mają za granicą. Zastanawialiśmy się, jak to zrobić, bo nie mamy karetki i stwierdziliśmy, że część sprzętu możemy wynieść i pokazać fragment budynku, bo przecież jesteśmy jednostką systemu. Zawsze byli policjanci, strażacy, a ten SOR zawsze zostaje na końcu i się nie pamięta, że też jesteśmy częścią systemu - powiedziała polsatnews.pl pomysłodawczyni akcji w Bydgoszczy Adrianna Czajkowska.

Wszystko odbyło się drogą oficjalną, a na akcję zgodę wyraziła dyrekcja. Zdjęcie zostało zrobione w niedzielę rano podczas zmiany dyżurów, kiedy jest dużo personelu, a mało pacjentów. W akcji wzięła udział załoga karetki, ratownicy medyczni, pielęgniarki i sanitariusze.

- To trwało kilka chwil. Każdy brał luźniejszy sprzęt, rozplanowaliśmy jak to ułożymy, zadzwoniliśmy po karetki, a ja zrobiłam zdjęcie z trzeciego piętra szpitala - opowiadała Czajkowska, która jest ratownikiem medycznym.

- Zależało nam, żeby pokazać, że na SOR-ze nie jest tak, że siedzą panie pielęgniarki i się nudzą, i mówią tylko: siadać, wyjść, tylko że też potrafimy się bawić i jesteśmy ludźmi. Wczoraj przeżywałam komentarze, bo to było przykre, że ludzie się czepiali, że wynieśliśmy sprzęt, a SOR w tym czasie nie działał i że jak karetka podjedzie. Wszystko jednak było bezpieczne i tak zorganizowane, że pacjenci mogli być przyjmowani - podkreśliła Czajkowska.

Zwróciła też uwagę, że akcja to świetna okazja, aby przyjrzeć się, jakim sprzętem dysponują inni. - Mamy rzeczy, które nie wszystkie SOR-y mają. Fajnie pokazać innowacyjność, żeby inni mogli z tego czerpać - dodała ratowniczka.

- Ludzie komentują, że to przykre, że w Polsce wystawiamy taki sprzęt i nie jesteśmy tak wyposażeni jak w świecie, ale wydaje mi się, że najważniejsi są ludzie, a nie ten sprzęt - podkreśliła.



"Ilość sprzętu, jaką każdy strażak musi mieć się posługiwać"

W akcji wzięli udział także strażacy z OSP Deszczno. "Zdecydowaliśmy się wziąć udział w #TetrisChallenge ze względu na możliwość pokazania mieszkańcom naszej gminy i nie tylko, jakim sprzętem dysponujemy, zapewniając im bezpieczeństwo i ile sprzętu znajduje się na wyposażeniu naszych samochodów ratowniczo-gaśniczych" - poinformowali strażacy.

"Początkowo planowaliśmy pokazać sprzęt jednego wozu, ale ze względu na udział wielu naszych strażaków oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, postanowiliśmy pokazać wszystkie" - poinformowali ochotnicy.

"Zdjęcie obrazuje jaką ilością sprzętu każdy nasz strażak musi umieć się posługiwać. Była to też świetna okazja do sprawdzenia sprzętu oraz posprzątania najskrytszych zakamarków naszych wozów. Ponadto przedsięwzięcie to dało nam kolejną możliwość przeszkolenia najmłodszych stażem strażaków z rozmieszczenia sprzętu na samochodach oraz reorganizacji jego umiejscowienia" - podkreślili strażacy.

Hasztag stał się niezwykle popularny, kolejne jednostki z całego świata pokazują swój sprzęt.

Ever wondered what we carry on one of our Fire Engines?🚒



Well here it is... our attempt at the #TetrisChallenge #FeelGoodFriday 🎉 pic.twitter.com/RjctBPUpsS — West Yorkshire Fire and Rescue Service (@WYFRS) September 20, 2019

My colleagues at @airzermatt joining the #tetrischallenge with our Bell 429 🚁👍😎 pic.twitter.com/O0W5yrS35n — Menno Boermans (@BoermansMenno) September 14, 2019

Our team @HartlepoolCG have given a coastguard perspective for the #TetrisChallenge pic.twitter.com/kwyRC4HbDX — Coastguard Matt (@Matt_Leat) September 22, 2019

Altijd al willen weten wat er in onze combi's van noodhulp zit? Kijk dan even mee. #knolling #gearshow #tetrischallenge pic.twitter.com/3HaARNy27Q — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) September 17, 2019

Der Druck war gross, aber Minimalismus lassen wir uns nicht unterstellen 😉. Denn unsere 🚲 Bike Police ist Meisterin der Reduktion aufs Wesentlichste bei gleichzeitiger voller Einsatzbereitschaft - flink, leise und umweltschonend. ^spa #TetrisChallenge @KapoZuerich @NZZ pic.twitter.com/VUKwyDFSfN — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) September 18, 2019

WIDEO - Pierwszy od miesięcy deszcz spustoszył Majorkę. Kierowca z trudem uciekł z zalanego samochodu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/hlk/ polsatnews.pl