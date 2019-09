"Może dzięki temu będzie też więcej nowych przyjaźni". Duda o zniesieniu wiz dla Polaków

- Mam takie nieodparte wrażenie, że kwestia zniesienia wiz dla Polaków to osobista ambicja prezydenta USA Donalda Trumpa. Mam nadzieję, że zostanie to już wkrótce ogłoszone - podkreślił w poniedziałek na konferencji prasowej w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda.

- Wszystko wskazuje na to, że wymagania przez Polskę zostały spełnione, prawdopodobnie droga do programu bezwizowego staje dla nas otworem. Być może jeszcze przed końcem roku udałoby się, żeby wiz do USA nie było - powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem.



Prezydent poinformował na konferencji prasowej, że jednym z tematów spotkania z amerykańskim prezydentem była kwestia zniesienia wiz do USA.



Prezydent Duda wyraził nadzieję, że zniesienie wiz spowoduje intensyfikacje relacji między Amerykanami a Polakami. - Może dzięki temu będzie też więcej nowych przyjaźni, oby tak było - podkreślił.

"To jest jakaś tam normalność"



Jak dodał, cieszy się z tego, bo "to jest jakaś tam normalność, która - mam nadzieję - że wreszcie wejdzie w te relacje pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, także w tym zakresie".



- Cieszę się, bo ma takie nieodparte wrażenie, że pan prezydent Donalda Trump tę kwestię, właśnie wiz - choć też doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że ona ma też taki symboliczny wymiar, ale właśnie dlatego, że ona ma ten symboliczny wymiar w relacji do zwykłego człowieka - to mam takie wrażenie, że pan prezydent potraktował ją bardzo tak osobiście, powiedziałbym jako taką swoją ambicję - zaznaczył Duda.



Zapowiedział, że prezydent Trump sam to wkrótce ogłosi.

grz/ PAP