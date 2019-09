Spotkanie Duda-Trump w Nowym Jorku. Tematem wojsko, energetyka i wizy

Podczas rozmowy planowane jest podpisanie deklaracji dotyczącej szczegółów zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju. Ma ona potwierdzić trwałą obecność ok. 4,5 tys. żołnierzy USA w Polsce i ma wskazać kolejne miejsce, gdzie będzie ulokowana amerykańska baza.

Spotkanie Duda-Trump ma też dotyczyć współpracy gospodarczej, bezpieczeństwa energetycznego i ewentualnego zniesienia amerykańskich wiz dla Polaków.

Nieoficjalnie: odsetek odmów wiz poniżej 3 proc.

- Za tydzień kończy się okres rozliczeniowy ws. wniosków o udzielenie wiz do USA. Jeśli po podliczeniu przez amerykańską administrację odsetek odmów spadnie poniżej 3 procent, to wejdziemy do programu bezwizowego. Według nieoficjalnych informacji, ten odsetek teraz utrzymuje się poniżej tego progu - przekazała Magda Sakowska, korespondentka Polsat News w USA, dodając, że na ostateczne dane trzeba poczekać.

To już dziewiąte spotkanie Dudy z Trumpem. Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Andrzej Dera poinformował, że podczas rozmowy może paść odpowiedź na pytanie, kiedy amerykański przywódca Donald Trump złoży wizytę w Polsce.