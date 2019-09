Niewybuch przy podstawówce w Lipnicy Wielkiej. Poprzedni wydobyto w pierwszym dniu roku szkolnego

Robotnicy, którzy budują plac zabaw i strefę tlenu przy szkole w Lipnicy Wielkiej na Orawie, już dwa razy natrafili na niewybuchy. Jeden o mało nie przerwał rozpoczęcia roku szkolnego. Groźne znaleziska wywieźli saperzy. Gmina uspokaja, że nie ma zagrożenia dla uczniów i nauczycieli, a wykopane niewybuchy to efekt wykonania wykopów podczas robót ziemnych.

Na zardzewiały i oblepiony ziemią pocisk natknęli się robotnicy na budowie szkoły w Lipnicy Wielkiej na Orawie (woj. małopolskie). Gdy firma budowlana prowadziła prace ziemne w rejonie szkoły w piątek po południu, pracownicy zauważyli podejrzany przedmiot.

Pocisk leżał w pobliżu podstawówki

Roboty przy budynku w Lipnicy Wielkiej Winiarczykówce zostały natychmiast wstrzymane, a na miejsce została wezwana policja.

- Prace budowlane przy Szkole Podstawowej Nr 1 związane są z budową placu zabaw i tzw. strefy tlenu. Są to pogłębione prace ziemne i to w związku z nimi znaleziono niewybuchy - powiedział polsatnews.pl Jan Kuliga, sekretarz gminy Lipnica Wielka. Jak zapewnił - teren jest całkowicie bezpieczny dla użytkujących go uczniów i nauczycieli.

- Dyrektor placówki od razu zareagował i wezwał policję - powiedział sekretarz.

Z kolei w sobotnie południe inny pocisk został odnaleziony podczas prac polowych w tej samej miejscowości. Także i o tym znalezisku została powiadomiona policja.

Obydwa pociski - najprawdopodobniej niewybuchy z czasów drugiej wojny światowej - funkcjonariusze zabezpieczyli do czasu przyjazdu saperów.

Niewybuchy zostały następnie zabezpieczone przez saperów i bezpiecznie zneutralizowane na poligonie.

Wybuchowe rozpoczęcie roku szkolnego

To nie pierwsze niebezpieczne znalezisko w tej miejscowości.

W poniedziałek 2 września pracownicy budowlani przy tej samej szkole natrafili około godz. 13 na podejrzany przedmiot. Okazało się, że to niewybuch.

Teren został zabezpieczony. Nie doszło jednak do ewakuacji, bo uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego zakończyły się wcześniej, a dzieci i nauczyciele zdążyli się rozejść do domów.

Pocisk zabrali saperzy, którzy przyjechali na miejsce samochodem do przewozu niewybuchów.

KPP Nowy Targ

Nie wrzucać do ognia ani do jeziora

W przypadku znalezienia niewypału, niewybuchu lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia nie należy go dotykać, ruszać i przenosić w inne miejsce. Kategorycznie zabrania się podnoszenia, odkopywania i wyrzucania niewybuchów do ogniska, jezior, stawów, czy głębokich rowów.

Nieostrożne postępowanie może doprowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet życia. Należy niezwłocznie oddalić się z miejsca zagrożenia i natychmiast powiadomić funkcjonariuszy - poinformowała Małopolska Komenda Wojewódzka Policji.

WIDEO - Podwodne skarby. Płetwonurkowie badają dno Zatoki Gdańskiej Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ polsatnews.pl