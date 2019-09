Szczerski: prezydent Trump z prezydentem Dudą spotka się w Nowym Jorku dwukrotnie

Prezydent Andrzej Duda złoży wizytę w Stanach Zjednoczonych w dniach 21-26 września; polski przywódca weźmie między innymi udział w debacie wysokiego szczebla podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Jak poinformował w czwartek PAP szef gabinetu prezydent RP Krzysztof Szczerski, polska delegacja dostała od strony amerykańskiej propozycję zorganizowania w poniedziałek w Nowym Jorku spotkania prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Jak dodał, prezydentowi Dudzie zależy, aby spotkanie było "konkretne i konkluzywne".

Do tematu spotkania odniósł się w "Graffiti" w Polsat News Marcin Bosacki, były ambasador RP w Kanadzie. - Dobrze, że do takiej wizyty i spotkania dojdzie, ale szkoda, że zamiast trzydniowej, zapowiadanej wizyty prezydenta USA w Polsce podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny będziemy mieli prawdopodobnie 30-minutowe, oby nie 13-minutowe, spotkanie gdzieś na zapleczu budynku ONZ w Nowym Jorku - powiedział.

Będą rozmowy w "cztery oczy"

O spotkanie Duda-Trump Szczerski był pytany w radiowej "Jedynce". - Wszystko jest przygotowane do poniedziałkowego spotkania prezydentów. Jest to spotkanie na zaproszenie prezydenta Trumpa. Prezydent Trump jest na tym terenie gospodarzem. Spotkanie będzie pełnowymiarowe tzn. zarówno będą rozmowy w "cztery oczy", ale potem będą rozmowy plenarne delegacji. Z Polski weźmie w nich udział także minister spraw zagranicznych i minister obrony. Przewidujemy także podpisanie deklaracji wojskowej, dotyczącej lokalizacji i doprecyzowania obecności zwiększonego kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, która miała być podpisana w Warszawie podczas przełożonej wizyty prezydenta amerykańskiego w Polsce - powiedział szef gabinetu prezydenta.

Szczerski powiedział, że termin spotkania Duda-Trump, strona polska poznała tydzień temu, ale ze względu na dyskrecję, nie został on podany do wiadomości opinii publicznej. Dodał, że Biały Dom najpewniej w piątek potwierdzi listę osób, z którymi prezydent USA się spotka. - Ważne jest to, że to spotkanie jest nie na marginesie ONZ, czyli gdzieś przy okazji obrad, tylko jeszcze przed - w poniedziałek, zanim jeszcze zaczną się prawdziwe obrady, gdzie wszyscy przywódcy są razem - mówił.

Później przyjęcie

- W czasie obrad prezydent spotka się z prezydentem Trumpem jeszcze raz, dlatego, że we wtorek wieczorem jest tradycyjne przyjęcie, które wydaje prezydent amerykański dla głów państw, które są obecne w Nowym Jorku, więc pewnie prezydent Trump z prezydentem Dudą spotka się w Nowym Jorku dwukrotnie - powiedział Szczerski.

Prezydent USA odwołał swoją wizytę w Polsce - która miała odbyć się na początku września - w związku z nadciągającym nad Florydę huraganem Dorian. Trump miał m.in. wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Warszawie. Na uroczystości przybył wiceprezydent USA Mike Pence.

Szczerski powiedział, że podczas spotkania Duda-Trump, "pewnie powróci temat tej przełożonej wizyty prezydenta Trumpa w Warszawie, bo taka jest deklaracja strony amerykańskiej, że wizyta została przełożona". Dodał, że obecnie ustalany jest termin takiej wizyty, ale kalendarze obu prezydentów są obciążone. Poinformował, że w najbliższym czasie prezydent Duda ma w planach wizytę w związku z rocznicę wyzwolenia Belgii i Holandii, szczyt Wyszehradzki, a także wybory parlamentarne w Polsce i formowanie rządu.

Szef gabinetu prezydenta poinformował też, że w Nowym Jorku spotka się z nowym doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA Robertem O'Brienem.

jm/ PAP