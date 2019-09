Prezydent Andrzej Duda: sprawiedliwe dzielenie dóbr jest niezwykle istotne

Prezydent podkreślił, że Polska jest wolna, niepodległa i suwerenna od 30 lat. Stwierdził zarazem, że przez ostatnie 30 lat brakowało "jednej rzeczy".

- Teoretycznie mieliśmy wpisaną do konstytucji zasadę społecznej gospodarki rynkowej, ale społeczna gospodarka rynkowa przede wszystkim oznacza sprawiedliwy podział dóbr - zaznaczył.

Dodał, że chodzi o sprawiedliwy podział tego, co jest wypracowywane przez społeczeństwo.

- Takiego rzeczywiście sprawiedliwego podziału dóbr u nas przez długi czas rzeczywiście nie było - stwierdził Duda. - Zaczął się on dopiero cztery lata temu" - dodał.

- To jest sprawiedliwy podział dóbr, który także i ja zapowiedziałem podczas mojej kampanii prezydenckiej mówiąc o programie 500 plus, mówiąc o tym, że będziemy sprawiedliwie dzielili pieniądze, że zostanie przywrócony taki wiek emerytalny, jak chcieli ludzie - powiedział prezydent.

Dodał, że - to były zobowiązania, o których wielu mówiło, że nie zostaną dotrzymane.

- Otóż zostały dotrzymane. Właśnie dlatego, że jest uczciwa władza – powiedział Duda.

"Miała się Polska zawalić, a tymczasem rozkwita"

Wyraził zadowolenie, że program 500 plus został rozszerzony na każde dziecko. Dodał, powołując się na GUS, że pieniądze są - dobrze wykorzystywane – np. na dodatkowe zajęcia dla dzieci. To – dodał – zachęca rządzących do wprowadzania kolejnych programów, jak 300 plus (wyprawka szkolna) i 13. emerytura.

- Miała się Polska zawalić, a tymczasem rozkwita – powiedział prezydent, pytając - dlaczego trzeba było tyle czekać, na to, żebyśmy zaczęli funkcjonować jak normalne, uczciwe zachodnie państwo.

Wizytę w Sianowie prezydent rozpoczął od złożenia kwiatów przed Pomnikiem Pamięci Poległych za Ojczyznę w parku im. Powstańców Warszawskich.

Nawiązując do przygotowywanych co roku w mieście obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, połączonych z widowiskiem historycznym, Duda podziękował władzom i mieszkańcom gminy za - wielkie dzieło upamiętniania naszej historii, a tym samym budowania postaw patriotycznych, tak bardzo Polsce potrzebnych.

- Powstanie Warszawskie jest takim wyjątkowym czynem zbrojnym, który ja też mam bardzo głęboko w swoim sercu (…) To, że państwo tutaj uhonorowaliście waszego powstańca warszawskiego (Aleksandra Kaczorowskiego, ps. "Kaczorek" – przyp. red. ) honorowym obywatelstwem, podkreślając jego wyjątkowość i to, że w tak niezwykle podniosły sposób obchodzicie państwo tutaj każdą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego (…) to jest rzeczywiście niezwykłe – powiedział prezydent zwracając się do mieszkańców Sianowa.

"Dobre, mądre, sprawiedliwe dzielenie dóbr, jest niezwykle istotne"

Chwalił ich też za "dobre, mądre" gospodarowanie, które pomogło miastu po upadku fabryki zapałek.

- Kiedy upadły Zakłady Przemysłu Zapałczanego, nie upadliście na duchu. Dzięki dobremu gospodarowaniu, dzięki uczciwym ludziom, którzy zajmują się sprawami publicznymi, (..) dzięki gospodarskiemu podejściu ludzi, Sianów kwitnie - powiedział prezydent.

Podkreślił, że dla niego - dobre, mądre gospodarowanie, dobre, mądre, sprawiedliwe dzielenie tych dóbr, które są do podzielenia, jest niezwykle istotne.

Czwartkową wizytę w Zachodniopomorskiem prezydent ma zakończyć spotkaniem z mieszkańcami powiatu kołobrzeskiego w Zieleniewie.

dc/ PAP