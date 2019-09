Prezydent Duda otworzył 8. Narodowe Czytanie nowel polskich

- To Narodowe Czytanie jest inne, może trudniejsze. Czytaliśmy już powieści, dramaty - jak "Wesele". Tym razem czytamy nowele reprezentujące różne style, różny język - mówił prezydent. Duda zauważył, że wybrane osiem utworów obrazuje 100 lat dziejów Polski.

"Sawa" Henryka Rzewuskiego to opowiadanie napisane w 1841 roku, jeszcze przed Powstaniem Styczniowym, "Mój ojciec wstępuje do strażaków" Schulza wydano w 1935 roku, w rozkwicie II RP. Andrzej Duda zauważył, że w wybranych opowiadaniach można prześledzić zmiany historyczne, tęsknotę za niepodległością, jej odzyskanie, a we wszystkich utworach przewija się głęboki patriotyzm oraz otwarcie na potrzeby drugiego człowieka, miłosierdzie.

Agata Kornhauser-Duda zauważyła, że jest to pierwsze Narodowe Czytanie, podczas którego wśród autorów pojawiły się kobiety - Eliza Orzeszkowa i Maria Konopnicka. Przypomniała też, że w tym roku mija sto lat od opublikowania pierwszego cyklu komiksowego w niepodległej Polsce. Do tej rocznicy nawiązuje scenografia tegorocznego Narodowego Czytania w Ogrodzie Saskim. Są to plansze komiksowe stworzone przez Marka Oleksickiego i Tobiasza Piątkowskiego przedstawiające czytane nowele.

Na ósme Narodowe Czytanie Para Prezydencka - Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda - wybrała osiem lektur, które – jak zaznaczył prezydent – uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. Para Prezydencka, po konsultacji z literaturoznawcami, wybrała tytuły, które przewijały się w propozycjach lektury Narodowego Czytania nadsyłanych przez internautów. Są to: "Dobra pani" Elizy Orzeszkowej, "Dym" Marii Konopnickiej, "Katarynka" Bolesława Prusa, "Mój ojciec wstępuje do strażaków" Bruno Schulza, "Orka" Władysława Reymonta, "Rozdziobią nas kruki, wrony…" Stefana Żeromskiego, "Sachem" Henryka Sienkiewicza oraz "Sawa" Henryka Rzewuskiego.

We wspólnym czytaniu w Ogrodzie Saskim wezmą udział znani aktorzy m.in. Ewa Dałkowska, Anna Dymna, Anna Dereszowska, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, a także Edward Linde-Lubaszenko, Robert Gonera i Rafał Zawierucha. Lokalne odsłony Narodowego Czytania mogą być bardzo różnorodne - wszystko zależy od inwencji organizatorów. Narodowe Czytania organizowane jest zarówno przez grupy sąsiadów, organizacje społeczne, samorządy, szkoły, biblioteki, teatry. W wielu miejscach czytanie ma charakter happeningu, w poprzednich edycjach często przygotowywano specjalną scenografię, stroje, oprawę lektury. Jak w poprzednich latach Narodowe Czytanie odbywać się będzie w pociągach, środkach komunikacji miejskiej, ale też w ośrodkach wojskowych, na poligonach, w więzieniach, szpitalach.

WIDEO - Prezydent opowiedział zabawną anegdotę. Sam nie mógł powstrzymać się od śmiechu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP