Policja szuka sprawców podpalenia instalacji z plastikowych śmieci w Jastrzębiu-Zdroju

- Policjanci zabezpieczali miejsce pożaru podczas akcji gaśniczej i rozpoczęli postępowanie służące ustaleniu sprawców podpalenia, m.in. zabezpieczono nagrania z miejskiego monitoringu, które dziś będą analizowane - powiedziała rzeczniczka jastrzębskiej policji asp. Halina Semik.

Na instalację, ustawioną ponad tydzień temu na trawniku w pobliżu centrum handlowego Gwarek w Jastrzębiu-Zdroju, złożyła się ogromna sterta częściowo sprasowanych plastikowych śmieci. - 10 ton plastiku każdego dnia wytwarzają jastrzębianie. Bądź lepszy. Nie używaj plastiku - napisano na banerze przed ekspozycją.

Podpalenie o 3 nad ranem

Do podpalenia doszło około trzeciej nad ranem. Strażacy szybko ugasili ogień. Baner z hasłem ocalał, a odpady spłonęły w ponad połowie.

Odpady użyte w kampanii społecznej zostały zdezynfekowane środkiem biodegradowalnym i - jak zapewniają twórcy podpalonej instalacji - nie stanowiły żadnego zagrożenia.

Miejska kampania społeczna, w ramach której ustawiono konstrukcję z plastikowych śmieci, miała przekonać mieszkańców do nieużywania plastiku. Części mieszkańców nie spodobał się ten pomysł - Urząd Miasta zanotował interwencje osób oburzonych zaśmiecaniem przestrzeni publicznej. Urzędnicy tłumaczyli, że to celowa akcja, mająca działać na wyobraźnię jastrzębian, wytwarzających codziennie ok. 10 ton plastikowych odpadów.

"Nie chcemy przechodzić obojętnie wobec wyzwań ekologicznych"

- Nie da się skutecznie walczyć z plastikiem bez uświadomienia mieszkańcom jak ogromne jego ilości są codziennie przez nas przetwarzane. Liczę na to, że ta akcja otworzy mieszkańcom oczy. I że finalnie, robiąc zakupy w sklepie, będą bardziej świadomie wybierać produkty i co najważniejsze, przestaną używać plastikowych toreb – mówiła prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman, cytowana w informacji Urzędu Miasta.

Aby dać dobry przykład, prezydent zadecydowała, że od 1 września w instytucjach miejskich jednorazowe przedmioty z tworzyw sztucznych zostały zastąpione odpowiednikami wykonanymi z alternatywnych, biodegradowalnych surowców. - Nie chcemy przechodzić obojętnie wobec wyzwań ekologicznych. W trosce o środowisko naturalne powinniśmy pozbyć się nawyku korzystania z naczyń i opakowań plastikowych, a w zamian stosować te wielokrotnego użytku albo biodegradowalne - tłumaczyła Anna Hetman, apelując o ograniczenie ilości plastiku zużywanego w mieście.

