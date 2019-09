12-latka zaczęła rodzić na wysypisku śmieci

Około godz. 2 w nocy ochroniarze wysypiska śmieci wezwali karetkę do rodzącej tam 12-latki. Kilka godzin później dziewczynka urodziła dziecko. Poród odbył się w sposób naturalny, nie było komplikacji. Służby wszczęły już śledztwo ws. gwałtu na nieletniej.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Równe na zachodzie Ukrainy. Dziewczynka trafiła do regionalnego centrum perinatalnego. Według lekarki Wiktorii Jenikiejewej dziewczynka została znaleziona na wysypisku śmieci i przewieziona do szpitala około godz. 2 nad ranem.

- Dziewczyna jest bez stałego miejsca zamieszkania. W maju skończyła 12 lat - dodała Jenikiejewa.

Według informacji ukraińskich mediów, dziewczynka jest Romką. W ostatnim czasie mieszkała w okolicy wysypiska wraz ze swoją rodziną. 12-latka nie mówi ani po ukraińsku, ani po rosyjsku. Jedynym dokumentem jaki posiada, jest jej akt urodzenia.

- Dyżurni powiedzieli mi, że nie zdawała sobie sprawy z tego, co się dzieje - mówiła Jenikiejewa.

O godz. 7:10 dziewczynka urodziła chłopca. Poród odbył się w sposób naturalny, nie było komplikacji.

Lokalna policja policja wszczęła śledztwo ws. gwałtu na nieletniej. Kontakty seksualne z osobą poniżej 16. roku życia są bowiem na Ukrainie zakazane. Jak dotąd nikt w tej sprawie nie został jeszcze zatrzymany.

zdr/ml/ gordonua.com, rv.suspilne.media