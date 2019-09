Tysiąc wagonów kolejowych śmieci rocznie. Akcja sprzątania lasów z parą prezydencką

W piątek na terenie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka para prezydencka zainauguruje ogólnopolską akcję sprzątania lasu "sprzątaMY". Co roku leśnicy wywożą z polskich lasów odpady, które wypełniłyby tysiąc wagonów kolejowych.

W wydarzeniu, oprócz prezydenta Andrzeja Duda oraz Agaty Kornhauser-Dudy, mają wziąć udział także szef resortu środowiska Henryk Kowalczyk, dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, a także doradca prezydenta RP Paweł Sałek.

- W piątek 20 września, kiedy na całym globie będzie rozpoczynało się "Sprzątanie Świata" my będziemy sprzątać las. Dołącz do nas - mówi prezydent Duda w spocie promującym akcję.

Lasy Państwowe informują, że prezydent wraz z uczniami, harcerzami, członkami Ligi Ochrony Przyrody, żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz leśnikami posprząta fragment Puszczy Białej. W 430 nadleśnictwach w kraju na chętnych do pomocy będą czekały worki na śmieci, rękawice oraz opiekunowie. Na stronie głównej LP można na interaktywnej mapie odnaleźć najbliższe biuro nadleśnictwa, w którym otrzyma się szczegółowe informacje o akcji w swojej okolicy.

20 mln zł za sprzątanie



LP zwracają uwagę, że śmieci nie tylko szpecą krajobraz i zniechęcają do spacerów po lesie. Są także śmiertelnym zagrożeniem dla żyjących w nim zwierząt. Rozkładając się, często uwalniają chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę, w tym wodę pitną. Sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii i grzybów. W przypadku pożaru lasu są paliwem, które podtrzymuje ogień i ułatwia jego rozprzestrzenianie.

Leśnicy dodają, że mimo regularnego sprzątania lasów, kolejne śmieci ciągle do nich trafiają. W zeszłym roku leśnicy wywieźli z lasów 109 tys. m sześc. śmieci, które mogłyby się zmieścić w tysiącu wagonów kolejowych. Lasy Państwowe na sprzątanie lasów wydają rocznie ok. 20 mln zł.

"Pamiętajmy, że również na co dzień możemy dawać dobry przykład i inspirować innych do pozytywnego działania, choćby biorąc udział w zapoczątkowanej przez Lasy Państwowe akcji #Zabierz5zLasu: podczas wizyty w lesie zbierz i wynieś z niego przynajmniej pięć śmieci, pochwal się tym w mediach społecznościowych i zachęć znajomych do podjęcia wyzwania" - informują leśnicy.

Akcja sprzątania lasów ma związek z globalną inicjatywą "Sprzątania świata". W Polsce "Sprzątanie świata" odbędzie się już po raz 26. Jej inicjatorką była Mira Stanisławska-Meysztowicz.

5 tys. osób na Podkarpaciu

Akcja #sprzątaMy rozpoczęła się w piątek rano na Podkarpaciu. W lasach regionu pojawi się blisko pięć tysięcy osób.

- Będą wśród nich m.in. uczniowie, harcerze, przedstawiciele samorządów, pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, mieszkańcy pobliskich miejscowości, leśnicy – powiedział rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.

Krośnieńska RDLP nadzoruje 26 nadleśnictw. - Celem akcji są najbardziej newralgiczne miejsca w lesie, takie jak parkingi leśne, ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, pobocza dróg czy wiaty i miejsca przeznaczone do wypoczynku - dodał Marszałek.

prezydent.pl

prz/ PAP