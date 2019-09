Kandydatka do Sejmu nie wiedziała ilu jest posłów i senatorów. Teraz się tłumaczy

- Kochani, jako humanistka nie mam głowy do cyfr i w Radiu Zet zwyczajnie zjadł mnie stres - w ten sposób Dominika Chorosińska, kandydatka PiS do Sejmu, radna sejmiku woj. mazowieckiego tłumaczy swoją wpadkę w Radiu Zet. Aktorka nie potrafiła odpowiedzieć m.in. na pytanie o to, ilu posłów i senatorów liczy polski parlament.