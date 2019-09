Kandydat podał numer listy wyborczej PiS przed losowaniem. "Potrafię wykreować rzeczywistość"

Leszek Piechota, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu z okręgu katowickiego, jeszcze przed losowaniem zamieścił plakat wyborczy, na którym widniała informacja o numerze listy i miejscu polityka na niej. W piątek okazało się, że "przewidziany" przez Piechotę numer odpowiada temu wylosowanemu. - Potrafię przewidywać przyszłość, a nawet wykreować rzeczywistość - mówi senator.

Na plakat kandydata kilka dni temu zwrócili internauci. Prawo i Sprawiedliwość startowało na nim z pozycji numer 2.

Pojawiały się wówczas spekulacje, że być może Piechota wykorzystał plakat z poprzednich wyborów. Wówczas startował jednak w wyborach do Izby Wyższej z list Platformy Obywatelskiej.

"To zwykły błąd edytorski podczas wykonywania projektu baneru przez grafika, powinno być lista nr »X«, dlatego projekt został poprawiony. Nie ma w tym nic szczególnego. Tzw. czeski błąd" - odpowiedź o takiej treści zamieszczono na fanpage'u Piechoty na Facebooku. Opublikowano go pod zdjęciem przedstawiającym plakat już bez podanego numeru listy.

W piątek w PKW odbyło się losowanie numerów list. Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście wylosowało pozycję drugą.

- Opatrzność nade mną czuwa - powiedział polsatnews.pl Piechota. - To dowód na to, że trzeba na mnie głosować, bo jeżeli potrafię przewidywać przyszłość, a nawet wykreować rzeczywistość, to z tego tytułu trzeba uznać, że jestem najbardziej wiarygodnym kandydatem - dodał.

Jak podkreślił, ma nadzieję, że "dwójka" przyniesie PiS "szczęście i wygraną".

