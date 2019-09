23 stany i dwa miasta pozwały Trumpa ws. norm emisji spalin

Trumpa pozwała Kalifornia, 22 inne stany oraz Nowy Jork i Los Angeles. Prokurator generalny Kalifornii Xavier Becerra wniósł wniosek o cofnięcie decyzji krajowej administracji ds. bezpieczeństwa autostrad, która miała uniemożliwić władzom stanowym ustalanie własnych norm dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

"Trump powinien był przynajmniej przeczytać instrukcję obsługi"



"Gabinet Owalny naprawdę nie jest właściwym miejscem do uczenia pracy w miarę jej wykonywania. Prezydent Trump powinien był przynajmniej przeczytać instrukcję obsługi, kiedy obejmował urząd, a zwłaszcza rozdział o respektowaniu rządów prawa" - napisał Becerra w oświadczeniu.



Trump poinformował w środę na Twitterze, że Kalifornia utraci prawo ustalania własnych norm, co jego zdaniem pozwoli na produkcję tańszych i bezpieczniejszych samochodów w USA.



Spaliny samochodowe są w Stanach Zjednoczonych głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych powodującym zmiany klimatyczne.

Zapowiedź zniesienia zbyt surowych norm



Administracja Trumpa już ubiegłym roku zapowiedziała zniesienie surowych i - zdaniem reprezentantów przemysłu motoryzacyjnego - zbyt kosztownych norm zużycia paliwa i emisji spalin wprowadzonych przez prezydenta Baracka Obamę. Nowe standardy miały być wprowadzone stopniowo do roku 2025.

.... advantage, and also due to the fact that older, highly polluting cars, will be replaced by new, extremely environmentally friendly cars. There will be very little difference in emissions between the California Standard and the new U.S. Standard, but the cars will be....