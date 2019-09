"Jest znany z różnych żartownych sformułowań". Ścigaj o słowach Długiego ws. młodych aktywistek

Piątek minął pod znakiem "Protestu Tysiąca Miast" zorganizowanego przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Demonstrancje odbyły się w 150 krajach na 7 kontynentach, w ponad 2820 miastach na całym świecie, w tym w 60 w Polsce.

"Migawka z demonstracji klimatycznej w Łodzi - 14-latka dzierży transparent »hot girls for hot planet«! Już przeżyję, że w Polsce po angielsku, ale czy ci sponsorzy z Gazpromu nie rozumieją, że według kodeksu karnego w Polsce można dopiero z 15-latką! Klimatyczna seksualizacja!" - napisał Grzegorz Długi, były dyplomata, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Poselskiego Kukiz'15.

"Nie każdy rozumie sens"

- Kolega Grzegorz Długi jest znany z różnych żartownych sformułowań. Nie zawsze te żarty trafiają na podatny grunt. Nie każdy rozumie sens - broniła Grzegorza Długiego jego koleżanka z Kukiz'15 Agnieszka Ścigaj, poproszona w programie "Polityka na Ostro" o komentarz.

- Czy powiedziałaby pani panu posłowi, że "przegiął" tym razem, że powinien przeprosić te młode kobiety - dopytywała Agnieszka Gozdyra.

- Zawsze staję w obronie kobiet i tak, mogę prywatnie powiedzieć (żeby Grzegorz Długi przeprosił) - przyznała posłanka Kukiz'15. - Nie chciałbym tylko tłumaczyć tweety kolegi, może nie do końca trafione - dodała próbując zakończyć temat o wpisach byłego dyplomaty.

Piekarska: powiem za ciebie - głupie to było

- Ja to powiem za ciebie - głupie to było - pomagała Agnieszce Ścigaj polityczka z Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska.

- Jest jedna ważna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to jest fantastyczne, że młodzi ludzie myślą o różnych sprawach, które nie tylko dotyczą własnego podwórka. My wszyscy powinniśmy być zgodni, co do tego, że o naszą planetę należy dbać - argumentowała Agnieszka Ścigaj.

grz/ polsatnews.pl