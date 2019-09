Kidawa-Błońska: w Sejmie przyszłej kadencji będzie czas na rozmowę o zdrowiu

Rozmawiać możemy ze wszystkimi; w Sejmie przyszłej kadencji przyjdzie czas, abyśmy razem zrobili dobre prawo – podkreśliła kandydatka KO na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska odnosząc się do apelu PSL, by wszystkie partie podpisały pakt na rzecz zdrowia.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w środę wezwał wszystkie partie polityczne do podpisania paktu na rzecz zdrowia. Według niego "sytuacja w ochronie zdrowia jest dramatyczna". Dlatego, dodał, Koalicja Polska ponawia wezwanie do podpisania paktu na rzecz służby zdrowia.

"Mamy bardzo dobry program"

Kidawa-Błońska, pytana w czwartek o ten apel, powiedziała w Bielsku-Białej, że KO od wielu tygodni przedstawia swój program dla służby zdrowia. - Mamy bardzo dobry program, dobrze skonsultowany. Na pewno rozmawiać możemy ze wszystkimi, bo w Sejmie trzeba będzie te ustawy przyjąć. Na razie prezentujemy nasz program. W Sejmie przyszłej kadencji przyjdzie czas na to, abyśmy razem, wspólnie jako posłowie zrobili dobre prawo dla Polaków – zapowiedziała.

Skrytykowała zarazem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. - Proponuję, by włożył "czapkę niewidkę" i poszedł do szpitali i przychodni, zobaczył jak wygląda służba zdrowia – mówiła Kidawa-Błońska.

Kandydatka KO na premiera w czwartek rano spotkała się m.in. z członkiniami koła gospodyń wiejskich w Wiśle, a w południe z kobietami biznesu w Bielsku-Białej.

"Prawo gospodarcze musi być jasne i czytelne"

- Panie dbają o małe przedsiębiorstwa. Organizują grupy wsparcia, aby kobieta decydująca się na założenie własnej firmy miała wsparcie innych, które tę drogę już przeszły. Dziś usłyszałyśmy wiele uwag, co należy zrobić. Podstawową kwestią jest uproszczenie prawodawstwa dotyczącego prowadzenia firm. Przepisy muszą być jasne i czytelne. Rozmawiając z ludźmi, którzy mają praktykę, możemy dowiedzieć się wielu rzeczy, których z perspektywy Wiejskiej nie widać. Tworzymy niezrozumiałe prawo, jest zbyt wiele nowelizacji. Była prośba, abyśmy spróbowali to uporządkować, do czego się zobowiązaliśmy. Prawo gospodarcze musi być jasne i czytelne – powiedziała wicemarszałek Sejmu.

Po południu Kidawa-Błońska będzie przebywała w Zagłębiu Dąbrowskim. W Porębie spotka się z działaczami organizacji pozarządowych, w Będzinie z rodziną, z którą będzie rozmawiała o doświadczeniach w dziedzinie in vitro, a w Dąbrowie Górniczej z kobietami i ze środowiskiem medycznym.

jm/ PAP