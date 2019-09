Kidawa-Błońska: jesteśmy za zachowaniem kompromisu dotyczącego ustawy o aborcji

- Propozycje Koalicji Obywatelskiej dla kobiet są bardzo dobre i wychodzą poza to, co proponuje lewica - powiedziała kandydatka KO na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska, pytana o apel liderek lewicy ws. podpisania zaprezentowanego w sobotę "Paktu dla Kobiet".

W sobotę na konwencji w Poznaniu lewica przedstawiła "Pakt dla Kobiet" składający się z 10 postulatów, który zakłada m.in. legalną aborcję do 12. tygodnia ciąży, dostęp do nowoczesnej antykoncepcji, ustawową gwarancję refundacji leczenia niepłodności metodą in vitro, gwarantowany bezpłatny dostęp do lekarza ginekologa bez klauzuli sumienia.

O jego podpisanie liderki lewicy zaapelowały w niedzielę do liderów PO, PSL i Kukiz'15, a także kandydatki Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. O odpowiedź na ten apel Kidawa-Błońska została zapytana na konferencji prasowej w Gorzowie Wielkopolskim.

W programie KO nie ma mowy o zmianach w kwestii prawa aborcyjnego

- Jako Koalicja Obywatelska przygotowaliśmy bardzo dobry program dla kobiet, przygotowaliśmy naszą deklarację styczniową, gdzie jest kilkanaście punktów, daleko wychodzących poza to, co proponuje lewica - oceniła. Przyznała jednak, że w tym programie nie ma mowy o zmianach w kwestii prawa aborcyjnego. - Ponieważ my - jako Koalicja Obywatelska - jesteśmy za zachowaniem kompromisu dotyczącego ustawy o aborcji - dodała.

Pod koniec stycznia na konwencji "Kobieta, Europa, Polska" Platforma Obywatelska i Inicjatywa Polska zadeklarowały walkę o prawa kobiet. Podpisano wówczas tzw. "Deklarację Styczniową", w której znalazło się wiele postulatów - do tej pory kojarzonych głównie z lewicą - m.in. refundacja antykoncepcji i zabiegów in vitro, edukacja seksualna oraz wprowadzenie w szkołach nauczania o prawach osób LGBT.

Kidawa-Błońska: w programie PiS jest bardzo dużo niebezpiecznych punktów

Jej zdaniem w programie Prawa i Sprawiedliwości jest "bardzo dużo niebezpiecznych punktów". Jak wskazała, nie dotyczy to tylko zmian dotyczących immunitetów, "ale są tam także bardzo niebezpieczne zapisy dotyczące wykonywania zawodu dziennikarza". - Czym dalej się wchodzi w punkty zawarte w tym programie, tym moje większe zdziwienie i niepokój, że to nie o taką Polskę i nie o takie wartości bili się ludzie w naszym kraju, nie po to powstała "Solidarność", nie po to odzyskaliśmy wolność, żeby ktoś odgórnie wprowadzał takie obostrzenia - mówiła.

Pytana o dotychczasowe konwencje PiS, Kidawa-Błońska oceniła, że "łatwiej mówić o światopoglądzie, bo to żadne zobowiązanie, a trudniej mówić o rzeczach, które trzeba rozwiązać tu i teraz".

W sobotę na swojej stronie internetowej PiS opublikował program wyborczy pod tytułem "Polski model państwa dobrobytu". Ponad 200-stronnicowy dokument podzielony jest na rozdziały poświęcone m.in. polityce społecznej i ochronie zdrowia, edukacji, ochronie środowiska i polityce zagranicznej.

WIDEO - "Polska pod Krzyżem". Dokowicz: całe narody podejmują dziś decyzję o apostazji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jm/ PAP